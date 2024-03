La falla de Gilet: Un ejemplo de monumento sin alma josefina

Los falleros y falleras de la comisión de la falla de Gilet saben que una falla es un monumento con el destino de ser quemado, plantado en las calles del pueblo y que, siendo el elemento más importante de la fiesta josefina, debe expresar una combinación entre tradición, sátira y arte.

Pero la falla de Gilet del año de gracia de 2024 ha dejado un malestar colectivo donde NO SE APRECIA ÁPICE DE TRADICIÓN, DONDE EL ARTE SE PUEDE CATALOGAR DE DESAS-TRE Y LA SÁTIRA, BIEN SE PUEDE APRECIAR, TIENE TINTES DE ESTAR HECHA POR ALGÚN POLÍTICO MUY HÁBIL SUBLIMINALMENTE ACTUANDO.

¡Lástima de esfuerzos realizados a lo largo del año por una comisión fallera esperanzada en tener una falla como Dios manda! ¿Pero quién manda? Como resultado, una falla que se podría haber realizado con los artículos recortados que en prensa escrita han ido apareciendo desde hace meses, digo meses, pero son años.

Presidente de la falla, falleros, falleras, sed vosotros los que decidís sobre vuestra falla,

UNA FALLA SIN ALMA no alegra el corazón fallero y la fiesta josefina se queda con una ceniza apagada, y la ceniza debe tener su propia vida, porque la ceniza presente es el principio de la siguiente falla.

No permitáis, familia fallera de Gilet, que la falla sea el altavoz de posibles políticos que os manipulen, por supuesto que tiene que haber crítica o sátira, pero la que emane de vuestros esfuerzos e ideas, no consintáis que en los carteles de la falla se observe que se os ha utilizado como herramienta política y creando un ambiente de ruptura, abrid los ojos, PORQUE UNA FALLA CRITICA A QUIEN DEBEN SER CRITICADO Y NO AL PUEBLO QUE LLEVA AÑOS BUSCANDO SOLUCIONES, Y LOS QUE DEBERÍAN SER CRITICADOS, ESTIRAN EL CHICLE ESPERANDO NO SE SABE EL QUÉ.

Desde este humilde escrito, os invito a que valoréis bien vuestra falla 2024, y os deseo que las venideras fallas sean FALLAS CON ALMA, CON MATICES DE TRADICIÓN, CON PINCELADAS DE BUEN ARTE Y CON MUCHAS SÁTIRAS PARA QUIEN REALMENTE CORRESPONDA, NO PERMITÁIS MÁS RECORTES DE PERIÓDICOS PEGADOS A LOS PIES DE VUESTRO MONUMENTO.

Un abrazo e inteligente fiesta josefina.