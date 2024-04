Sagunt avanza en su plan de obligar a la iniciativa privada a construir vivienda

El Ayuntamiento de Sagunt no está de brazos cruzados frente al acuciante problema de la falta de vivienda. En plena escalada de precios y con las cifras de población pulverizando año tras años sus máximos históricos, el alcalde, Darío Moreno, apunta que "estamos decididos a parar la especulación y hacer cumplir la ley. No vamos a permitir que la gente se vea expulsada de la ciudad por no poder hacer frente a los precios del alquiler o la compra de vivienda", soluciones habitacionales que, según recuerda "es un derecho reconocido en la Constitución".

Así y después de que a principios de año lanzara la primera advertencia a los grandes propietarios de terrenos que ya han adquirido la condición de solares, el consistorio ha fortalecido sus argumentos con un estudio técnico, elabora por una asesoría externa, entre cuyas conclusiones destaca que hay cerca de 8.000 viviendas que ya están autorizadas desde un punto de vista urbanístico. Además y frente al plazo máximo de dos años recogido en la Ley de Ordenación del Territorio para que se inicie la edificación en este tipo de suelo, este trabajo señala que los grandes propietarios arrastran un retraso medio de 11 años en el cumplimiento de esta obligación, según precisan fuentes municipales.

Demanda, suelo disponible y edificabilidad

Este primer borrador técnico significa un "paso adelante" en la exigencia legislativa para los municipios de más de 10.000 habitantes de delimitar las zonas donde se debe actuar de manera prioritaria, según explica Moreno. A falta de acabar de definir algunos detalles, este trabajo aporta valiosa información sobre los barrios por los que se debe empezar esta reactivación de la construcción en función de la demanda, el suelo disponible y la edificabilidad de las parcelas.

Norte del Palància de Sagunt. / Daniel Tortajada

Concretamente, el estudio señala la zona internúcleos como el espacio donde más interés hay por adquirir una vivienda, mientras que la mitad sur del Norte del Palància es donde más terrenos hay con la condición de solar para la construcción de inmuebles residenciales. El alcalde de Sagunt matiza que "no se trata de causar ningún perjuicio a los propietarios privados, pero debemos garantizar que los grandes tenedores asuman su obligación y cumplan la ley".

Órdenes de edificación

Así y con el "respaldo jurídico" de este informe técnico, Moreno no descarta que "en caso de que sea necesario", el ayuntamiento empiece a dictar órdenes de edificación para instar a la construcción de nuevas viviendas que rebajen la tensión que sufre Sagunt a la hora de encontrar soluciones habitaciones a su creciente población. Sobre este aspecto, fuentes municipales añaden que "confiamos en que, una vez que informemos a estos grandes propietarios, sean ellos mismos los que cumplan con su obligación", pero, al mismo tiempo, "queremos disponer de esta herramienta para que, si no lo hacen, planteemos la ejecución forzosa", a la que, en cualquier caso, "esperamos no tener que recurrir".

Alquiler social

El gobierno municipal destaca los avances que está impulsando en esta materia, como la cesión a la Generalitat de dos solares en las zonas de internúcleos y la Gerencia para levantar, gracias a un convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dos edificios destinados al alquiler social con 200 viviendas. Esta inversión rondará los 7 millones de euros procedentes de fondos europeos y la previsión es que ambas promociones estén listas para su ocupación en cerca de dos años.

