Pugna por presidir la Federación Junta Fallera de Sagunt

El relevo de Ramón Jarque al frente de la Federación Junta Fallera de Sagunt se tendrá que decidir entre, al menos, dos candidaturas.

Dos saguntinos con larga trayectoria en la fiesta ya han confirmado que aspiran a gestionar la entidad durante los próximos años: Hugo Morte, que se presenta al cargo por segunda vez, y Aitor Muñoz.

Los dos comparten en su biografía el pertenecer desde hace décadas a comisiones del casco antiguo de la ciudad. El primero, a El Mocador y el segundo, a La Vila.

Tras 45 años en una comisión que fundó su padre, Hugo Morte opta de nuevo a encabezar la Federación Junta Fallera de Sagunt "cargado de ilusión e ideas", después de vida ligada a la fiesta. "Me he criado en la falla, he descubierto el amor, he sido una vez presidente infantil, presidente de El Mocador 7 veces, mi mujer ha sido fallera mayor... He vivido todas las facetas", decía después de haberse implicado también durante años en los cuidados llibrets que han permitido coronarse a su comisión a nivel autonómico, en un hecho impensable hasta entonces para las fallas de Sagunt.

Ahora, con 50 años, Morte afirma que su objetivo es "trabajar por solucionar los problemas existentes, seguir mejorando nuestras queridas Fallas y que sean referentes tanto en la ciudad como fuera de ella, siempre contando con todo el colectivo fallero, que es el centro de la candidatura: las personas", decía a Levante-EMV tras haber llegado a ser vicepresidente de la Federación Junta Fallera de Sagunt en la etapa de Nino López y tener experiencia también en otros organismos: Como delegado de Juntas locales de la Junta Central Fallera de València y delegado de El Mocador en la Federación de Fallas I+D de València.

Aitor Muñoz aspira al cargo por primera vez a sus 43 años, después de llevar 25 de fallero y haber sido presidente de su comisión en dos ocasiones. Allí asegura haber hecho "de todo", sobre todo, en el plano cultural, desde conducir presentaciones a hacer poesías o estar pendiente del llibret. También conoce de cerca la Federación Junta Fallera de Sagunt, al haber estado dos años de vicepresidente de Festejos, durante la etapa de Rafa Burgos en la presidencia. "Sé que es un cargo de responsabilidad, dado que es una Federación muy grande, con muchos falleros. Sé que hay que invertir mucho tiempo y que conlleva muchas cosas, no solo la fiesta. Pero ahora se han dado las circunstancias adecuadas y, como tengo el apoyo de mi familia y he pasado por muchos sitios en el mundo fallero, es un paso que me apetecía dar", apunta a este diario.

Respecto a los motivos que le han llevado a presentarse, afirma que "uno de los objetivos es siempre mejorar en la medida de lo posible nuestros actos con la colaboración de todos los falleros y falleras de Federación y de los estamentos públicos, además de impulsar la imagen de las fallas del Camp de Morvedre".

Plazo abierto

De momento, el plazo para presentar candidaturas continúa abierto hasta el martes 23 de abril, aunque todo apunta a que la sucesión de Jarque será esta vez cosa de dos.