La soprano Silvia Vázquez conmemora en Sagunt su 25 aniversario

La soprano lírico-ligera, Silvia Vázquez, interpretará este viernes, 24 de mayo, a las 20:30 horas en el Teatro de Begoña de Port de Sagunt un concierto de ópera titulado "Conmemoración del 25 aniversario". Este concierto, que es gratuito y tiene una duración de 90 minutos, se enmarca en la programación de Cultura.

La concejala de Cultura, Ana María Quesada afirma: «Vamos a disfrutar con ella de la celebración de su 25 aniversario en el mundo de la música». Asimismo, Quesada se muestra «orgullosa» de Silvia Vázquez «porque siempre lleva su tierra por bandera allá donde va». Por último, concluye: «Va a ser un placer poder compartir esta hora y media de concierto en el que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien».

La cantante, nacida en Port de Sagunt, realizó sus estudios en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de València y terminó su formación con los barítonos Francisco Valls i Carlos Chausson.

Silvia Vázquez ha desarrollado parte de su carrera internacional en teatros como el Teatro Scala de Milán dirigida por Lorin Maazel y el Teatro Comunale de Florencia dirigida por Zubin Mehta, entre otros. Asimismo, también ha interpretado roles como Rigoletto (Gilda) de Verdi y Lakmé (Lakmé) de Léo Delibes, entre otros.

Concierto

En el repertorio de zarzuela que ha interpretado cabe destacar títulos como: Doña Francisquita (Francisquita) de Vives, La Tabernera del Puerto (Marola) de Sorozábal, La canción del Olvido (Rosina) de J. Serrano, El barberillo de Lavapiés (Marquesita) de F.A. Barbieri, La Bruja (Rosalía) de R. Chapí, El Huésped del Sevillano (Raquel) de J. Guerrero, Juan José (Toñuela) de P. Sorozábal y El Juramento (María) de Gaztambide, entre otras.

En oratorio ha interpretado Carmina Burana de Carl Orff, Las Bodas de Stravinski, la Misa en do menor Kv 258 de Mozart, Misa en do Mayor de Dvorák y Cantata Dona Nobis Pacem de V. Williams, el Requiem Kv 626 y Misa de la Coronación de Mozart, Requiem de Fauré, la Misa en Do mayor Op.86 de Beethoven, la Misa de Santa Cecilia de Gounod, el Gloria de Vivaldi, la Cantata de la Coronación del Kaiser Leopoldo II de Beethoven, las Cantatas 51 y 202, 4ª Sinfonía de Mahler y el Magnificat de Bach, entre otros.