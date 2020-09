Horarios de MotoGP: Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló.

El Mundial de MotoGP encara el inicio de su recta final de campeonato con la disputa del noveno gran premio de la temporada (octavo en la categoría reina), el GP de Cataluña que se celebrará este fin de semana del 25 al 27 de septiembre en el circuito de Montmeló.

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP representa una nueva oportunidad para destacar o destacarse, algo que hasta la fecha no ha conseguido ninguno de los principales candidatos al título de la categoría tras la ausencia por lesión del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) llega como líder a la carrera de Cataluña, un escenario que no se les suele dar mal a los representantes de Borgo Panigale, aunque en el caso del piloto de Forli sólo ha vencido en 2017, siendo los representantes de Yamaha los que más veces han vencido en ese escenario, en particular el ya retirado Jorge Lorenzo, pero también el italiano Valentino Rossi.

Además, tanto el italiano Luca Marini (Kalex) como el español Albert Arenas (KTM), buscarán consolidar el liderato de sus respectivas categorías, Moto2 y Moto3, en las que ahora cuentan con "pírricas" ventajas sobre sus perseguidores.

Los horarios para el Gran Premio de Cataluña serán los habituales en los grandes premios europeos. En la jornada del jueves 24 de septiembre tendrá lugar la rueda de prensa oficial y el viernes, 25 de septiembre, empezarán los entrenamientos libres con dos sesiones para cada categoría.

Ya el sábado 26 de septiembre tendrán lugar los terceros entrenamientos libres y posteriormente la clasificación para definir las parrillas y el domingo, 27 de septiembre, se celebrarán las carreras. Todo ello, podrá seguirse exclusivamente a través de la plataforma DAZN.



Horarios del GP de Cataluña en Montmeló

Viernes 25 de septiembre

09:00 - 09:40 Moto3 / FP1

09:55 - 10:40 MotoGP / FP1

10:55 - 11:35 Moto2 / FP1

13:15 - 13:55 Moto3 / FP2

14:10 - 14:55 MotoGP / FP2

15:10 - 15:50 Moto2 / FP2

Sábado 26 de septiembre

09:00 - 09:40 Moto3 / FP3

09:55 - 10:40 MotoGP / FP3

10:55 - 11:35 Moto2 / FP3

12:35 - 12:50 Moto3 / Q1

13:00 - 13:15 Moto3 / Q2

13:30 - 14:00 MotoGP / FP4

14:10 - 14:25 MotoGP / Q1

14:35 - 14:50 MotoGP / Q2

15:10 - 15:25 Moto2 / Q1

15:35 - 15:50 Moto2 / Q2

Domingo 27 de septiembre

08:20 - 08:40 Moto3 / WARM UP

08:50 - 09:10 Moto2 / WARM UP

09:20 - 09:40 MotoGP / WARM UP

11:00 Moto3 / CARRERA (22 v.)

12:20 Moto2 / CARRERA (23 v.)

14:00 MotoGP / CARRERA (25 v.)