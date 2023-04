El Mundial de MotoGP conseguirá este fin de semana un llenazo histórico con más de 100.000 aficionados en las tribunas y gradas del mítico, popular, soleado y precioso trazado de Jerez. Y lo conseguirá pese a que no tiene a ninguno de sus dos ídolos de las últimas décadas. El campeón italiano Valentino Rossi, que, por fin, se ha dignado acudir a un gran premio, llegará esta noche al trazado andaluz para asistir, como invitado, de un teatro, de una competición, de un deporte en el que tiene uno de los equipos, regalo de la compañía Dorna, organizadora del Mundial, en la parrilla de MotoGP. Desde que se retiró, el ‘Doctor’ ha contado sus apariciones en el ‘paddock’ con los dedos de una mano.

En ausencia de Rossi, poseedor también de la que, ahora, está considerada la mejor escuela de pilotos de la actualidad, la Academia VR46 de Tavullia, su pueblo, de donde han surgido un montón de campeones, el último ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati, MotoGP), el joven, ya con 30 años, Marc Márquez (Honda) debía ser quien tirase del carro y se convirtiese en la locomotora que hiciese circular este AVE vertiginoso a más de 340 kilómetros por hora.

Pero MM93 no para de enlazar lesiones (se ha perdido la mitad de las carreras desde el 2020), desde la doble diplopía (visión doble) a las cuatro intervenciones en su húmero derecho, acabando por la delicada fractura en su pulgar derecho, fruto de su impetuosa y descontrolada arrancada en Portimao (Portugal).

Nadie con su carisma

MotoGP confía ciegamente en la recuperación física de Márquez y, sobre todo, en su espectacular ascensión a lo más alto del podio, en sus virtudes inéditas, únicas y atractivas a la hora de pilotar y, sobre todo, en su carisma. “Es evidente que no tenemos a nadie con el gancho de Marc, ¡a nadie!”, confesó uno de los máximos responsables del Mundial. “Márquez es nuestro Messi, es nuestro mejor anuncio, nuestra marca, él representa el auténtico ADN del motociclismo. Cierto, todos los pilotos de la parrilla de MotoGP son extraordinarios, la mayoría de ellos campeones del mundo en diversas categorías, pero necesitamos a Marc como agua de mayo”.

Las redes sociales están vertiendo sobre Márquez multitud de rumores, suposiciones y comentarios, todos ellos absurdos, criticando que aún no haya reaparecido tras su última lesión. Que si no está en forma, que si está castigando a Honda, que si su moto no es competitiva, que si no le hacen caso en el equipo….cuando, la auténtica verdad, tal y como explicó el campeonísimo de Cervera (Lleida) en Jerez, es que los médicos, ¡tres equipos médicos distintos!, le prohibieron reaparecer “a no ser que quieras poner en riesgo tu carrera deportiva”.

Márquez es el primer interesado en volver a ganar cuanto antes, pues debe consolidar su nueva apuesta personal y profesional, todo un cambio en su vida

No hay nadie más interesado que Marc Márquez en regresar cuanto antes a la competición. ¿Por qué?, pues, simplemente, porque no solo está en juego su carrera deportiva sino toda la transformación personal y profesional que ha protagonizado en el último año, que ha ido desde cambiar de manager hasta instalarse en Madrid, pasando por un nuevo equipo médico, la creación de su propia productora (la serie ‘Marc Márquez: ALL IN’, está producida por Fast Brothers Productions AEI), de una nueva agencia de representación de deportistas de élite (Vertical Management SL) y la puesta en marcha, en el mejor estilo de ‘la marea naranja’ de Max Verstappen, campeón de F-1, de su Fan Club. Todo eso solo se sostiene, crece y alcanza el éxito, si Márquez triunfa en la pista.

Cambiando el paso

El resurgir de MM93 irá de la mano de un nuevo estilo de difundir el Mundial, su imagen, las carreras y su eco en las redes sociales de la mano del norteamericano Dan Rossomondo, nuevo director comercial del campeonato, procedente de la NBA donde ejerció como vicepresidente de patrocinios globales y medios de comunicación.

Rossomondo, en declaraciones a la web especializada motorsport.com, se ha marcado como objetivo revitalizar un Mundial que aspira a seducir a nuevas audiencias, para asegurarse un futuro tan atractivo como el que diseñó Liberty Media en la F-1. “Si hay algo que la NBA hace mejor que nadie”, comenta Rossomono, “es contar historias. Si ellos creen en algo, harán que exista, lo harán posible".

"Debemos hacer como la NBA, debemos contar historias. Si ellos creen en algo, harán que exista, lo harán posible" Dan Rossomondo - Nuevo director comercial del Mundial de motociclismo

Todo el mundo en el ‘paddock’ es consciente de que la apuesta para seguir llamando la atención de los aficionados es recuperar al mejor Márquez. Nadie tiene su carisma, nadie tiene su espectacular pilotaje (a veces, hasta demasiado atrevido), nadie refleja la pasión por correr como el joven de Cervera y, por descontado, nadie conecta con el público como él.

Desde luego, si hay un personaje gris, plano, extraordinario como piloto, como campeón, pero carente de gancho, es el nuevo campeón ‘Pecco’ Bagnaia, muy parecido, en cuanto a imagen ‘políticamente correcta’ a la del anterior monarca, el joven francés Fabio Quartararo.

Una cosa tienen clara los máximos responsables del Mundial de MotoGP: no piensan equivocarse dos veces. Hace exactamente dos años, Dorna anunció que Valentino Rossi tendría su propio equipo en MotoGP. La compañía consideraba vital para la imagen del Mundial que el ‘Doctor’ siguiese vinculado al campeonato, pero también creyó que ‘Vale’ seguiría apoyando presencialmente las motos y, sin embargo, desapareció del escaparate, dañando muchísimo la imagen del deporte de las dos ruedas.

De ahí que, ahora, Dorna esté apoyando, en todo lo que necesite, a Márquez para que se sienta arropado en su regreso a la cúspide del Mundial. Se necesitan mutuamente, porque han crecido empujándose el uno al otro. Y Márquez sabe ser agradecido. Por eso bajó el jueves a Jerez a dar explicaciones, pues las hubiese podido dar desde su casa en ‘La Finca’, en Pozuelo de Alarcón