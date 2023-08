El campeón, perdón, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez Alentá (Cervera, Lleida, 1993), está de vuelta después de hacerle una visita al no menos campeón “todo un referente e ídolo para mí” Rafa Nadal, en Mallorca. Márquez, que parece recuperado de sus lesiones en las costillas, dedo pulgar izquierdo y tobillo derecho, está ya en Silverstone (Inglaterra) donde este fin de semana se reanuda el Mundial de MotoGP.

El líder del renqueante equipo Repsol Honda asegura que no se va a volver loco, que no arriesgará si no puede y que ha aprendido de su fogosidad equivocada en la primera parte del Mundial-2023. Tras las carreras de Inglaterra y Austria, a mitad de agosto, llega Barcelona, Montmeló, donde Márquez tendrá dos invitados de excepción, dos aficionados privilegiados (“aún no los conozco”), que vivirá en un antiguo ‘motorhome’ suyo, al lado de su mansión rodante de ahora, por iniciativa de la compañía Airbnb.

La gente quiere saber cómo se encuentra después de iniciar las vacaciones tras un montón de accidentes y tres lesiones serias.

Bueno, tuve que añadir una semana más de vacaciones y en ellas no me he separado ni un solo día de mi fisio, suerte que es amigo y así todo queda en casa. Eso sí, he descansado mucho porque me dijeron que, especialmente, las dos costillas rotas, cercanas a hombro derecho, necesitaban mucho reposo. Tanto esas dos costillas como el pulgar izquierdo, también dañado, se han recuperado muy bien, no así el tobillo derecho, que parecía un tema más leve pero, de pronto, descubrieron que me había dañado un ligamento y me ha dado muchos problemas, aunque ahora parece que la cosa está mejor.

Vamos, que no llega a Silverstone tan bien como quería.

Sí, sí, estoy bien, no será un problema, con ganas, sobre todo, de hacer una segunda parte de Mundial estable. Es decir, con la idea primordial de coger ritmo de carreras, que es lo que necesitamos y dejar de obsesionarnos por el resultado, el podio o la victoria, que, ahora, tal y como está la moto es imposible.

Se fue de vacaciones afirmando que no volvería a hacer locuras, que correría y arriesgaría cuando pudiese, pero no antes.

Y regreso en esa misma actitud, con un punto prudente, sensato, lógico. Cuando paras a mitad de temporada, tienes que reflexionar mucho y bien sobre lo que has hecho y cómo lo has hecho. Y, la verdad, con el huracán, el tornado, que viví en las carreras previas al parón, llegué a la conclusión de que, con las armas que tenía, la manera en que afronté los entrenamientos y las carreras no fue la más adecuada. Demasiadas caídas, demasiado riesgo, demasiadas lesiones y así es imposible coger confianza y, sobre todo, ritmo de competición.

Así que vuelve sin pensar que debe subirse al podio en cada GP.

No tiene sentido, tal y como estamos, pensar en el resultado, porque, de momento, es inalcanzable para nosotros. Debemos regresar con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones, estar cómodos sobre la moto, recuperar la confianza y dejar de soñar con un buen resultado, que, si debe llegar, ya llegará, pero después de haber hecho el trabajo bien hecho por mi parte y por parte de Honda.

"Jamás he prestado atención al ruido, a los rumores. Soy un piloto Honda y quiero volver a ganar con Honda. Es evidente que mi objetivo es volver a ser campeón" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda de MotoGP

Espera una Honda mejorada tras este mes de parón.

He estado permanentemente en contacto tanto con Alberto (Puig, team manager del equipo Repsol Honda) como con Santi (Hernández, su ingeniero), que ha estado informado de todo lo que hacía el equipo de pruebas con Stefan (Bradl, piloto probador) a la cabeza. Parece, solo parece, que hay alguna cosita nueva, pero en MotoGP no se pueden hacer grandes cambios a mitad de temporada, los pasos de gigante no se producen en verano, nunca, es imposible dar un salto de calidad, de competitividad, de un día para otro.

Al ruido que han generado sus caídas y lesiones, se ha sumado el ruido de que usted dejará Honda o que está meditando no cumplir el año de contrato (2024) que le queda.

No hay nada de eso, de verdad. Yo nunca, jamás, he hecho caso a ese tipo de ruido porque siempre me he sentido un piloto Honda, muy bien tratado por mi fábrica de siempre. Y aquí sigo, intentando mejorar la moto y salir de este bache. El test que tendremos en Misano (11 de septiembre) será muy importante, pues ahí es donde siempre probamos el primer prototipo del año siguiente, la primera moto del 2024, si no la probamos allí es que ya vamos tarde en el proyecto y será difícil cambiarlo.

En su mente solo está Honda.

Como debe ser ¿no? Me queda un año más de contrato con Honda y mi compromiso con ellos es el mismo que tuve el primer día del 2013, cuando debuté en MotoGP y acabamos ganando el título, y el mismo que el primer día de este 2023, en Portimao (Portugal), donde se pudo comprobar que siempre trate de estar delante, aunque fuese muy difícil competir con los mejores. El futuro ya se verá. Es evidente que mi objetivo sigue siendo pelear por el título cada año. Ahora mismo no puedo, pero tengo la esperanza de que podamos en un futuro no muy lejano.

"Se acabó eso de pensar en el resultado. Lo primero es recuperar las buenas sensaciones, sentirse cómodo sobre la moto. No pienso arriesgar por un podio que, ahora, es imposible"

En vacaciones, se ha escapado a Manacor a compartir un día con Rafa Nadal, los dos están atravesando situaciones muy parecidas, dejando de ganar y sufriendo multitud de lesiones.

Me impresionó muchísimo todo lo que vi en su academia, porque no es solo su academia, la escuela, la residencia, las aulas, su museo, que es impresionante, porque tiene recuerdos de un montón de campeones, hasta un mono mío, hasta un F-1. No, no, no es solo eso, sino el ambiente, la atmósfera que se respira de entrenamiento, estudio y competición. Me pareció un lugar privilegiado para los chicos y chicas que aspiran a ser tenistas, bueno, yo diría que para cualquier deportista.

Insisto, ¿de qué hablaron?

Estamos viviendo los dos una situación similar, teniendo una lesión tras otra. Y, claro, hablamos de todo ello porque, a menudo, una lesión te provoca otra distinta. Rafa tenía lesionado el pie izquierdo y, ahora, le han tenido que intervenir de la cadera izquierda. No por cometer ningún error, sino porque al estar lesionado del pie izquierdo, quien sabe, igual cambias la pisada y te repercute en la cadera izquierda. Rafa ha sido, durante toda mi vida, uno de mis referentes en el mundo del deporte y, por tanto, jamás me cansaré de oírle hablar y explicar sus experiencias.

¿A qué conclusiones llegaron?

Bueno, tampoco perseguíamos nada de eso. Hablamos, sobre todo, de la necesidad de desconectar, de lo importante que es dedicarte un tiempo a ti, reflexionar, pensar y hacer cosas distintas al entrenamiento y la competición. Justo al día siguiente de vernos, Rafa cogía su barco y se iba lejos, lejos, me dijo que necesitaba desconectar de todo. Y es lo mismo que he tratado de hacer yo estas semanas de descanso. Hay que buscar las fuerzas en otros sitios, en otros ambientes y, sobre todo, recuperar tu mentalidad ganadora, la ilusión y la manera de darle la vuelta a esta difícil situación, tanto la mía como la de Rafa, y pensar que podemos volver a ganar.

"Visité a Nadal porque siempre ha sido mi referencia. Yo admiro la manera que tiene Rafa de competir, su coraje, su lucha por cada punto, su determinación. ¡Ojalá! que él y yo volvamos a ganar, pues creo que hay muchos aficionados que lo desean"

Eso, eso, pensaron en cuándo volverían a ganar.

Por supuesto, estuve con Rafa para compatir las ganas y la garra de volver a ganar que tenemos, que acumulamos. Puedo garantizarle que no será por falta de ganas y garra que no volvamos a ganar, aunque, ahora, ni para él ni para mí sea fácil. ¡Ojalá, ojalá!, se produzca esa circunstancia tanto en el caso de Rafa como en el mío, porque estoy convencido de que hay muchos aficionados que nos están animando a ello. Repito, Rafa es uno de mis referentes y lo es por esas ganas, esa fuerza, esa determinación y ese coraje que muestra en la pista, por no dar jamás una pelota por perdida. Esa es, para mí, su principal virtud y me siento identificado con él, quiero parecerme a él y no dar tampoco una carrera por perdida. Estoy convencido de que tanto Rafa como yo trataremos de dar la vuelta a la difícil situación que estamos atravesando. ¡Ojalá!, repito, tarde o temprano cambie nuestra suerte y volvamos a ganar grandes cosas.

Cuénteme, el primer fin de semana de septiembre, en Montmeló, tendrá un par de invitados muy especiales, hasta les va a prestar uno de sus camiones-vivienda.

Después de 11 años en MotoGP, después de tantos y tantos eventos y campañas en las que he participado, esta iniciativa de Airbnb me parece una grandísima idea. Es algo muy innovador, original, distinto, un campaña que acerca a los aficionados a nuestro mundo y que, sin duda, a los afortunados les hará disfrutar de nuestro estilo de vida. Que un aficionado pueda dormir en el circuito, en uno de los ‘motorhomes’ que yo utilicé en su momento, vivir dentro de ese ambiente único que se produce en el ‘paddock’, en el ‘pit lane’, pasar todo un día y una noche en la atmosfera que hemos creado para ellos, será, sin duda, una experiencia impactante, única.

Veo que le hace una ilusión especial.

Es que me hace mucha ilusión, sí, por ellos y porque, insisto, es una idea muy divertida y original. El ‘motorhome’ que les hemos preparado para que vivan y duerman en él es puro racing, pues miraran a la derecha y verán un taller, girarán la cabeza a la izquierda y verán un mono, un casco, unas botas mías o un circuito.

"Mis invitados en Montmeló, gracias a Airbnb, van a flipar, van a cumplir el sueño de todo aficionado: vivir un GP donde lo vivimos los pilotos, durmiendo en un 'motorhome', junto al mío"

Vamos, que sus invitados van a flipar.

Pues, sí, van a flipar y mucho. Mire, cuando uno es aficionado lo que quiere, por encima de todo, es estar donde estamos nosotros, vivir con nosotros. Pues bien, estos afortunados lograrán ese sueño gracias a la idea de Airbnb. Por eso fliparán, porque estarán todo el día rodeados de carreras, tendrán su vivienda pegadita a la mía, compartiré con ellos muchos de mis minutos cruciales en un GP y podrán ir a la pista a ver pasar las motos desde el vial, que es realmente impresionante. Los afortunados se sentirán, sin duda, unos privilegiados desde el minuto uno.

Un sueño hecho realidad, nunca mejor dicho.

Piense que eso que vivirán ellos, es hasta imposible para muchos pilotos de Moto3 y Moto2, que no pueden quedarse a dormir en el ‘paddock’ porque no hay espacio para todos. Y, además, a partir de las ocho de la tarde, el ambiente del ‘paddock’ cambia por completo, todos nos relajamos y se viven momentos fantásticos, en los que puedes conversar con compañeros y gente diversa de una manera más distendida. Eso, insisto, es inalcanzable para los aficionados y estos invitados podrán vivirlo.