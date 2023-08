No fue cosa, no, de su flamante victoria, el pasado sábado, en el popular y mítico circuito británico de Silverstone, las negociaciones ya estaban cerradas entonces, pero el equipo Gresini Racing ha querido anunciar esta mañana, en el más puro 'estilo Piqué', que su piloto estrella, Àlex Márquez, ganador con su Ducati en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP seguirá con ellos en el 2024. La frase utilizada ha sido triple: ¡Se queda! He Stays! y Rimane con noi!

Gresini, de la mano de Nadia Padovani, la viuda del gran campeón italiano, publicó, anoche, en el twitter del equipo, más o menos a la misma hora que lo hizo Piqué en su momento, sobre las 11 de la noche, una graciosa fotografía abrazando al pequeño de los Márquez Alentá para anunciar la buena noticia de la continuidad del joven de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, al igual que su hermano Marc. Familia feliz Àlex Márquez, en su primera temporada en Gresini y con la Ducati, tiene 27 años, es uno de los poquísimos bicampeones del mundo que hay en la parrilla de MotoGP, pues ganó el Mundial de Moto3 en el 2014 y el campeonato de Moto2, en el 2019, dando el salto a MotoGP al año siguiente. Ya al vencer, por vez primera, entre los reyes del motociclismo, el sábado en Silverstone, bromeó sobre la posibilidad de anunciar, ese mismo día su renovación, pero dijo que "lo guardaremos para otro día, pues ya está todo atado". Márquez mostró su felicidad por el acuerdo. “Estoy muy contento de seguir con el equipo, donde me encuentro en familia. Siempre he dicho que, cuando las cosas salen bien, es más fácil entenderse. Seguir juntos la próxima temporada es clave para seguir creciendo con esta moto, y con este equipo. Quiero agradecer, en primer lugar, a Nadia y luego a todo el equipo que me hizo sentir como en casa desde el primer día. Seguiremos creciendo y sorprendiendo”. “Alex es ante todo una persona maravillosa y fue un placer recibirlo en la familia Gresini”, ha comentado Nadia Padovani. “Los resultados hablan por sí solos y era un paso lógico para nosotros continuar juntos y subir el listón un poco más. Ya obtuvo una victoria en una carrera y una ‘pole position’ en su año de debut con Ducati, demostrando que podía luchar con los mejores desde el principio. Ahora intentaremos encontrar algo de continuidad juntos en la próxima temporada. Me gustaría agradecer a toda la familia Ducati ya que continuaremos con ellos durante los próximos dos años; ya demostramos que somos una buena combinación este año y también en 2022… así que el objetivo es seguir emocionándonos y emocionados”. E ingeniero Gigi Dall'Igna, creador de la ganadora Ducati 'Desmosedici', también mostró su satisfacción por el hecho de que el pequeño de los Márquez siguiese pilotando para la firma de Borgo Panigale, "ya que es un piloto muy competitivo y ganador, tal y como demostró, el pasado sábado, en Inglaterra".