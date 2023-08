'Pecco' Bagnaia (Ducati) se proclamó, el pasado año, flamante campeón del mundo de MotoGP, por vez primera, después de protagonizar una remontada espectacular en la segunda parte del campeón tras un montón de errores de principiante. Aquella manera de conseguir el cetro mundial de la máxima categoría le permitió, sin duda, aprender, adquirir experiencia y, este año, se está convirtiendo en un auténtico paseo, pues hoy, en el precioso trazado de Spielberg (Austria), ha logrado una magnifica victoria, la cuarta de los sábados (lleva también cuatro los domingos, el día de la verdad), aumetando la ventaja que le saca al español Jorge Martín (Ducati), tercero tras el surafricano Brad Binder (KTM, segundo), de 226 puntos a 180.

Bagnaia, que tuvo algo de oposición por parte de Binder y su compañero de equipo en KTM, el australiano Jack Miller, ha dominado las 12 últimas vueltas sufriendo algo en las dos primeras. "La estrategia los sábados solo es una: salir a tope porque si te despistas, al ser la mitad de vueltas que el domingo, pierdes la cabeza de carrera y el podio", señaló Bagnaia, que reconoció que, por apretar tanto en el arranque, en las dos últimas vueltas "mi neumático trasero ya empezaba a provocar cierto miedo, pero ya tenía más de un segundo sobre Binder y he podido completar bien la carrera".

¡Victoria de Pecco Bagnaia en la carrera al sprint de Austria! 🥇



19 de agosto de 2023

Error de Viñales

El triunfo de Bagnaia fue límpio. Todo lo demás fue mucho, mucho ruido. Por ejemplo, Maverick Viñales (Aprilia), que salía desde una magnífica segunda posición y con un ritmo tremendo, capaz de pelearse con Bagnaia, ha fallado, de nuevo, en la salida y eso le ha impedido seguir a 'Pecco', Binder y Miller en su escapada. No, peor aún, ese error le ha metido en el lio de la primera curva donde Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Ducati) y Miguel Oliveira (Aprilia) se han empujado, han chocado y han interrumpido la carrera de todos. Eso sí, 'MVK' ha seguido rodando en los cronos de Bagnaia y ha terminado octavo. Hoy, probablemente, si sale bien ¡por fin! peleará por el podio de la carrera larga.

Algo parecido le ocurrió a Martín, que hizo otra gran remontada y concluyó en el podio, lo que no le consoló demasiado, la verdad. "Me he escapado de milagro del lio de la primera curva, pero me he visto afectado por él. Luego, como tenía ritmo, he empujado y, en el adelantamiento a Luca Marini nos hemos tocado, pero suerte que se ha considerado un lance de carrera, que es, creo yo, lo que ha sido". Martín estaba orgulloso de lo realizado "pero 'Pecco' sigue sin fallar".

Gran 'Polyccio'

Àlex Márquez (Ducati) y, especialmente, Pol Espargaró (GasGas), que protagonizaba su segundo gran premio tras meses de estar lesionado, han hecho dos grandes carreras. El 'hermanísimo' ha terminado cuarta y 'Polyccio', sexto, después de remontar hasta 10 posiciones, de ahí que todo su equipo saliese del boxe a aplaudirle al llegar a su taller.

Resumen demasiado fácil de la carrera al 'sprint' del GP de Austria: Bagnaia sigue intratable, Ducati gana por octava vez en diez años y tres pilotos de la firma de Borgo Panigale lideran el Mundial. Mañana, posiblemente, más de lo mismo, a no ser que Viñales acierte en la salida.

Mundial de pilotos: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia, Ducati), 226 puntos; 2. Jorge Martin (España, Ducati), 180; 3. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 167; 4. Brad Binder (Suráfrica, KTM), 140 y 5. Johann Zarco (Francia, Ducati), 122.