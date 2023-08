“Cuando nadie iba en moto, nosotros, en Barcelona, ya íbamos en moto”, comentó eufórico, señorial y muy instruido Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports y creador del Circuit de Barcelona-Cataluña, además de organizador del Mundial de motociclismo, en uno de los lugares más carismáticos de Barcelona, El Born Centre de Cultura i Memòria de la ciudad.

“No hay ninguna ciudad europea, ni siquiera Roma, que nos va a la zaga, que tenga más motos por habitante que Barcelona”, comentó, con espíritu muy deportivo, el suyo de siempre, Josep Mateu, presidente del RACC, en la presentación del Gran Premio de Cataluña de motociclismo, que se celebrará, este fin de semana, en el precioso y modernísimo trazado de Montmeló.

Y yo, mientras Mateu insistía en que debemos estar orgullosos porque Catalunya, en su momento, eso, en su momento, tenía, creó, un montón de marcas y fábricas de motos, pensaba que por culpa de las prohibiciones ideadas por el Ayuntamiento de Ada Colau, me he tenido que llevar mi Bultaco ‘Lobito’ clásica, de más de 30 años, que va impecable y no poluciona (o no tanto como los cruceros de Colau), a Mallorca porque aquí, en la Barcelona de las motos, en el paraíso de las motos, no la puedo utilizar.

La ciudad de la moto

Pero sí, es cierto, la ciudad de las motos, insisto, pese a Ada Colau (y su gobierno), será escenario este fin de semana del GP de Cataluña, nombre que nunca nadie agradecerá lo suficiente a Carmelo Ezpeleta, que fue, sí, el primero que se atrevió (cuando no se atrevía nadie) a ponerle el nombre de Cataluña a un GP.

El título del GP de este año es ‘BRUMMMMMMMMMMM La passió que ens uneix’. Y, sí, alrededor de esa pasión, insisto, en un escenario precioso e histórico, único, se han reunido hoy los organizadores, promotores, algún que otro político, de los que creen que la F-1 y MotoGP enriquecen a Catalunya (no todos los piensan, no, pese a los cientos de millones que caen sobre el país las semanas de carreras) y varios pilotos como los hermanos Aleix y Pol Espargaró y Marc y Alex Márquez.

Todos, cómo no, cantaron maravillas del Circuit, de la historia de las motos en Catalunya, de los campeones, de los circuitos de Pedralbes y Montjuïc (donde Salvador Cañellas fue el primer español, en 1968, en ganar un GP) y de lo precioso que es, especialmente ahora que hay un ambiente festivo como pocos espectáculos pueden ofrecer, acudir al circuito “para ver las carreras en directo y, luego, al llegar a casa repasarlas por la tele”, como dijo Josep Lluís Sanatamaría, director del Circuit.

Pau Solanilla, responsable de la marca Barcelona en el Ayuntamiento de la ciudad, recordó que a la salida de la Vuelta (nada dijo del diluvio y de la noche, noche, sin luces que sufrieron los ciclistas) y a los preparativos de la Copa del América (el campeón ‘Pecco’ Bagnaia ha salido al mar en el catamarán neozelandés), seguirá el GP más querido de todos, el de las motos. “Barcelona, motos, carreras es el ADN de esta ciudad y todo encaja como un guante”.

El guante es, por descontado, el Circuit que, según anunciaron Mateu y Roger Torrent, Consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat y confirmó Ezpeleta, “pronto será el mejor circuito de Europa, del mundo, del planeta Tierra”, pues se están haciendo un montón de obras y mejoras para que así sea, siempre, claro, con la idea de hacerlo sostenible.

Mientras Ezpeleta agradecía personalmente a los pilotos, a todos los pilotos del Mundial, el sacrificio que les supone adaptarse a los nuevos actos y protocolo del campeonato, que intenta así acercar las carreras y sus ídolos a los aficionados que acuden a los circuitos, éstos, los pilotos, reconocieron que les provocaba un cosquilleo muy agradable y motivador correr en casa. “Yo aún recuerdo, bueno, jamás podré olvidarlo, que cuando estaba dando clases en el colegio y abríamos las ventanas de la clase, oía el rugir de las motos que corrían en Montmeló y, la verdad, me despistaba bastante, sí. Puede que ahí naciera mi pasión”.

Su hermano Aleix lo miraba con enorme complicidad, recordando con dolor (“me costó muchísimo conciliar el sueño la semana siguiente”) su error del año pasado cuando, faltando una vuelta y yendo segundo detrás del francés Fabio Quartararo, levantó los brazos por su segundo puesto, cuando se trataba de la penúltima vuelta, aún le quedaba un giro más por cumplir. “Por eso este estrenaré un casco que lleva inscrito en el frontal ‘una vuelta más’ y así cierro el círculo, ¡ojalá este año no se me escape el podio!”

Àlex Márquez, que ya ha empezado a ganar con la fabulosa Ducati del equipo Gresini, reconoció que “ahora sí disfruto encima de la moto y da gusto ir a los grandes premios, pues sabes que puedes pelear con los de delante”. Su hermano Marc, que pese al mal momento que atraviesa no se quiso perder la presentación del gran premio de casa, le miraba de reojo y reconocía que “ahora lo veo poco en la pista, pues, afortunadamente, está siempre delante y, a menudo, ni con prismáticos logró verle”.

No deja de ser curioso que los hermanos Márquez, que han logrado dos veces el doblete en Montmeló en Moto2 y MotoGP, en el 2014 y 2019, reconocieran que quieren distinta climatología para el fin de semana. Àlex prefiere sol, luz y pista seca y Marc, que se sabe con una moto muy inferior a las demás, pide “cuatro gotitas, no gran cosa, para que se anime la cosa”. El ocho veces campeón del mundo agradeció “enormemente” a la afición y los fans de las carreras que le sigan queriendo y siguiendo como le siguen. “Es fácil tener apoyo cuando estas arriba, pero ahora valoro muchísimo más el afecto que recibo, pues llevo tres años que, según las estadísticas, he corrido solo la mitas de los grandes premios que se han disputado y tengo ganas ya de empezar a ver el final de este túnel”.