Por mucho que se comente no se trata de un milagro. Un milagro es un hecho inexplicable por las leyes naturales que suele atribuirse a una intervención sobrenatural de origen divino. Y aunque Nadia Padovani, la viuda del mítico, popular y legendario Fausto Gresini, bicampeón del mundo de 125cc y propietario del ‘team Gresini’ de MotoGP, fallecido el 23 de febrero del 2021 a causa del Covid-19, es, en efecto, divina, no todo es fruto de la magia del cielo, no.

“La desaparición de Fausto dejó en shock a todo el ‘paddock’”, explica el francés Hervè Poncharal, dueño del equipo Tech3 GasGas y presidente de la asociación de escuderías (IRTA). “Fausto era demasiado joven, solo tenía 60 años y nadie pensaba que desaparecería de nuestras vidas. El ‘team Gresini’ era Fausto. Y punto. Aún ahora se nos pone la piel de gallina cuando le recordamos”. Y llegó Nadia Nadia, de 56 años y que había sido enfermera, no existía para nadie del ‘paddock’. Nadia no venía al Mundial. Nadia sabía de motos lo que, de vez en cuando, Fausto le contaba los pocos días que estaba en casa. La familia de Nadia eran sus cuatro hijos. La familia de Fausto era el ‘team Gresini’. “Ninguno de nosotros había visto jamás a Nadia”, continúa explicando Poncharal. “Y, de pronto, llegó y cambió nuestras vidas, sí. Solo puedo decir una cosa: ‘Chapeau, madame, chapeau’. Nadia ha sido un soplo de aire nuevo en un mundo de hombres y, sobre todo, ha llegado siendo portadora del ‘espíritu Gresini’, importantísimo en nuestro mundo”. "¡Chapeau, madame, chapeau! Nadia ha demostrado un gran valor, ha traído aires nuevos a MotoGP y mantiene el 'espíritu Gresini' entre todos nosotros" Hervè Poncharal - Propietario del equipo Tech3 y presidente de la asociación de escuderías (IRTA) El mundo que gobierna Poncharal (“aquí, el único jefe es Carmelo Ezpeleta”) ha mostrado, a lo largo de los dos últimos años, cuando Nadia decidió no abandonar a la ‘familia Gresini’ y hacerse cargo de la escudería con sus dos hijos mayores, Lorenzo, de 28 años, y Luca, de 25, y la inestimable ayuda de Carlo Merlini, mano derecha de su esposo, un enorme respeto por la señora Padovani, puro talento, dedicación y, sobre todo, una mujer con una capacidad de aprendizaje, conocimientos y voluntad tremenda. “Es una auténtica esponja y, pasados los meses, ya sabe tanto como nosotros”, dice Merlini, siempre en la sombra. Nadia Padovani ayudó, empujó y animó a Gresini a superar las muertes de Kato y Simoncelli y, al final, heredó el equipo del excampeón Puede que nadie conociese a Nadia en el Mundial, pero Nadia estuvo siempre detrás de Gresini y le ayudó a superar las tres grandes crisis que ha sufrido el equipo. La primera, cuando el japonés Daijiro Kato se mató y el corazón de Fausto quedó hecho añicos. Luego, cuando murió el mítico Marco Simoncelli. “Fausto estuvo ocho días encerrado en su habitación. No quería ver a nadie. No quería saber de las motos. No quería que le hablasen de su equipo. Es más, quería dejarlo todo”, cuenta Nadia. Y fue Nadia quien le convenció de que ese equipo no era su segunda familia, era su vida y le ayudó a seguir. Y, en el 2021, cuando falleció Gresini, Nadia decidió que solo ella podía ponerse al frente del mundo de Fausto y evitar que esa maravillosa familia desapareciese del ‘paddock’, se desintegrase. Un mundo de hombres “Sé que este discurso suena demasiado estos días, pero siento repetir que siempre habrán dudas sobre nuestras capacidades, máxime si nos metemos en un mundo de hombres”, explica Nadia Padovani. “A las mujeres siempre se nos exige demostrar que valemos tanto como los hombres. Yo lo estoy intentando y, la verdad, estoy encantado de cómo me han recibido todos en el Mundial”. “Nadie puede hacer nada solo, nadie. Yo decidí ocupar el puesto de un ser muy especial, de un auténtico líder, de un campeón fuera y dentro de la pista, del jefe de un montón de gente que seguía a Fausto como se sigue al flautista de Hamelin pero, ‘piano a piano’, hemos salido todos juntos adelante y, sin duda, alguien allí arriba se lo está pasando bomba”, comenta Nadia. Es falso que solo estén saliendo adelante, están triunfando. Lo hicieron de inmediato, nada más hacerse cargo Nadia del equipo. Fue Enea Bastianini quien subió a los cielos al ‘team Gresini’, ya en manos de Nadia, en el primer GP de la señora Padovani, el que ‘La Bestia’ ganó en Catar-2022. ¿Milagro? Ustedes mismos: Sete Gibernau ganó para Gresini el GP siguiente (Suráfrica-2003) a la muerte de Kato; Michele Pirro reanimó a Gresini triunfando en el GP siguiente a la muerte de Simoncelli (Valencia-2011) y Bastianini triunfó en el primer GP sin Gresini (Catar-2022). “Ellos, Carlo y todos los demás, ya eran grandes con Fausto y, ahora, conmigo, son inmensos”, señala Nadia, antigua enfermera que sigue siendo la mamá de las pequeñas Alice, de 18 años, y Agnese, de 11, y, desde hace dos años, la jefa de Lorenzo y Luca, el orgullo de papá Gresini. "Es pura pasión, corazón, coraje, tiene el instinto y el valor de Fausto y ha sabido hacerse con los mandos del equipo con enorme eficacia" Àlex Márquez - Piloto del equipo Gresini Racing “Fausto se fue y me dejó con sus dos familias, así que no había más remedio que arremangarse y salir adelante. Ni que decir tiene que tanto en casa como en el ‘paddock’ todo son sonrisas, aunque en los dos sitios surjan problemas a resolver, pero estamos unidos y todos arriman el hombro, todos”, sentencia Nadia Padovani. “Es puro valor, pasión, corazón, sentimiento, pues había que ser muy valiente para meterse en esto sin saber nada y ella lo hizo y ya es la jefa”, comenta Àlex Márquez, el piloto estrella del ‘team Gresini’. “No es fácil meterse aquí, cambiar de marca, cuadrar un presupuesto de MotoGP y ganar. Ha pasado ya más de dos años desde que murió Gresini y todo el mundo reconoce que el ‘espíritu de Fausto’ sigue vivo, a través de Nadia, que cuando se le mete algo entre ceja y ceja pelea hasta conseguirlo”.