Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, organizadora del Mundial de motociclismo, defiende que si existe una injusticia en la historia de este maravilloso, vibrante y espectacular campeonato es que el catalán Dani Pedrosa, de 37 años, no posea “como poco” un título mundial de la máxima categoría.

No solo lo merece por trayectoria, victorias, pilotaje y reto personal (por su estatura, todo el ‘paddock’ ha mostrado siempre su devoción por las cosas que hacia Pedrosa sobre la moto) sino por todo lo que ha hecho en la pista.

Pedrosa, que se retiró del motociclismo diario, activo, de la alta competición hace cinco años, fue contratado en su día como piloto probador de KTM y su trabajo ha convertido a la moto austriaca en una de las tres candidatas a la victoria en cada gran premio, junto a Ducati y Aprilia.

Piloto en activo

“Es evidente que ser piloto y pelear por el título es una cosa y ser piloto probador, otra muy distinta, pero cuando KTM ganó su primer GP de MotoGP (Brad Binder, Brno-2020), sentí la victoria como mía”, comentó ayer Pedrosa a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, tras realizar otra exhibición, similar a la que protagonizó este año en Jerez, cuando Dorna y KTM le ofrecieron la oportunidad de ser el invitado de honor del GP de Misano.

"Es distinto a cuando corría, sí, pero cuando KTM gana un GP, yo también gano. Me divierto con este trabajo y siento que ayudo a mi fábrica" Dani Pedrosa - Piloto probador de KTM

Solo dos pilotos, Marco Bezzecchi (Ducati) y Maverick Viñales (Aprilia), han sido hoy más rápido que Pedrosa, prodigioso durante toda la jornada. Es más, Marc Márquez (Honda), sexto y, por tanto, clasificado directamente para la Q2, donde se decide la ‘pole position’, ha conseguido su vuelta rápida chupando rueda a Pedrosa, a rebufo del probador de KTM. Tanto, que al final, cuando ambos se han detenido para probar la maniobra de salida, Márquez le ha acariciado a Pedrosa el cogote de su casco en agradecimiento a la ayuda. Es más, en su Instagram, Márquez ha publicado una foto de ambos y el mensaje “Dejavú!! Boss” y un sombrero de copa.

“No, no, no ha sido un gesto de agradecimiento, ha sido un gesto de admiración”, comentó Márquez al referirse al golpecito en el caso de Pedrosa. “Lo he dicho siempre, Dani es el piloto que mejor, más bonito y eficaz pilota la MotoGP. Es un placer pegarse a él y seguirle. No hace nada especial, pero lo hace todo bien. Hablando claro, hablando con mis amigos, ¡he flipado!”

Intercambio de elogios

Y es que Marc hace ya mucho tiempo que admira a Pedrosa. “Cuando yo llegué a MotoGP, en el 2013 y hasta el 2018, fue mi compañero en Honda, pilotábamos la misma moto y me pase la vida aprendiendo de él. Gané lo que gané, entre otras cosas, porque aprendí de Dani y eso jamás lo olvidaré”.

Cuando hemos comentado con Pedrosa las palabras de agradecimiento, perdón, de admiración de Márquez, el probador de KTM ha estado un par de segundos en silencio y ha dicho: “Que un ganador de nueve títulos mundiales, perdón, de ocho títulos mundiales, diga esas cosas de ti es para estar contento y orgulloso, pero yo añadiré una cosa más: no es tan fácil hacer tu vuelta rápida pegadito a otro piloto que va más rápido que tú. Sé que mucha gente lo critica, pero todos debemos reconocer que no es fácil, pues tu moto sigue siendo peor que la que persigues y no es fácil dar una vuelta completa a ese ritmo”.

"El golpecito que le he dado a Dani en el casco no es un gesto de agradecimiento, no, es un gesto de admiración" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

“Nunca es fácil seguir a otro piloto”, añadió Márquez, “pero, insisto, seguir a Dani es un placer, va superápido pero superfino, va sobre raíles, traza de maravilla, limpio, nunca ví pilotar a alguien así. Ser tan rápido, tan perfecto, después de cinco años sin competir al más alto nivel es digno de admiración”.

“Agradezco todo el cariño que me da la gente y tanto en Jerez como aquí me siento muy, muy, querido”, siguió comentando Pedrosa hoy en el impresionante hospitality de Red Bull, patrocinador de KTM. “Ahora, con 37 años, me doy cuenta del valor que tiene lo que hizo Valetino (Rossi), cuya última victoria fue en Assen (Países Bajos), con 38 años. Pelearte con las fieras que hay ahora en MotoGP, codearte con ellos, ganarles en algún entrenamiento, pues las carreras son otra cosa, es para estar orgulloso”.