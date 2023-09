Márquez y su enigmática advertencia: "Lo peor que puedes hacer es amenazar con irte"

Pues sí, nuevo (o viejo) ratito con Marc Márquez (Honda), la gran incógnita, no solo de este 2023 sino, también, del 2024. Mucho ruido, pero pocas nueces. El ocho veces campeón del mundo insiste en que le queda, aún, un año de contrato (2024), con la marca de toda su vida, de sus triunfos y títulos y que, de momento, lo piensa cumplir.

El ruido, por más que los responsables de KTM dijesen que se les había ofrecido para el 2024, cosa que desmintió categóricamente el entorno del piloto de Cervera (Lleida), por más que se señale que una de las plazas del equipo Gresini Ducati está ya reservada para MM93, lo cierto es que de la boca del mayor de los Márquez solo salen palabras de paciencia, compromiso y nueva oportunidad para los ingenieros de la firma alada.

Márquez, que hoy iniciará los entrenamientos del GP de Misano, circuito en el que logró su última victoria (“¡uf!, hace ya de eso dos años”), insiste en que su pensamiento y trabajo solo está dirigido a seguir probando cosas “especialmente algún detalle o truco para mejorar nuestro agarre y tracción”, dejando al margen cualquier reflexión sobre el futuro.

Nada de amenazas

“No he hablado con Honda de la posibilidad de irme, no pretendo saber si me dejarían salir o no al tener contrato el año que viene”, dijo con rotundidad ayer Márquez. “No creo que eso sea bueno para el proyecto 2024 en estos momentos. Ellos se están esforzando muchísimo, están trabajando muchísimo, aquí probaremos el prototipo nuevo. Si tú tienes contrato con una marca, lo peor que puedes hacer es amenazar con irte, porque ahí sí que puede explotar todo”.

Así que, de nuevo, Márquez insistió que “mi mentalidad en estos momentos con respecto a la marca de toda mi vida es positiva, constructiva y debemos buscar lo mejor para el proyecto del futuro”. No se habla de contratos, se habla de mejoras, de la manera de mejorar una moto que no está, en estos momentos, para pelear por nada, mucho menos por el podio.

En ese sentido, Márquez no resistió la tentación de reconocer que el lunes, el test donde probará, dicen, el primer prototipo del 2024, “lo miro de reojo, pensando que ¡ojalá! sea positivo”. Y, en ese sentido, Marc reconoce que va preguntando a los nuevos ingenieros japoneses que han venido a Misano, llevando debajo del brazo la nueva moto, cómo está, cómo va, qué tiene.

“Sé que ya la han probado en Japón, que han dado muchas vueltas, pero la prueba definitiva será el lunes. Ya saliendo del boxe notas si algo ha cambiado, qué tiene, cómo va”. Mientras, Márquez contó que tanto él como el japonés Takaaki Nakagami, hombre fuerte del equipo satélite LCR, seguirán probando mejoras en la RC213V actual.

Alguien le recordó que en su documentando ‘All In’ reconocía que su aspiración era volver a ser campeón del mundo de MotoGP, en Honda o donde fuese, pues si no podía volver a serlo en Honda, se buscaría la vida. ¿Te estás buscando la vida ya? “No, no, estoy en la fase de querer ser campeón del mundo y para ello tengo que comprobar que el equipo donde estoy también lo quiere ser. Y para quererlo ser, cuando no te salen los resultados, tienes que cambiar cosas, moverte, reaccionar. Y si veo esa reacción, ese interés, que todo se hace como toca, puedo imaginarme el futuro”.

"Honda está reaccionando, pero los resultados deben verse en la pista. Están cogiendo ingenieros de F-1 y saben que deben hacer algo ante la falta de resultados" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

Márquez sí volvió a decir que “me buscaré la vida cuando no tenga contrato, es evidente, pero me queda un año de contrato con Honda y aún no he pensando absolutamente nada”. No hay duda y así lo confesó el líder de Honda que “la moto el lunes me tendría que trasmitir buenas sensaciones y, sobre todo, una posibilidad de crecimiento, de mejora, de desarrollo en los siguientes test”.

“Sé que Honda está trabajando duro, me consta que están moviéndose, incorporando ingenieros suyos del departamento de F-1”, añadió Márquez, con enorme soltura y convencimiento. “En Japón todos se mueven, me informan, vienen caras nuevas por el garaje, cosa que caloro muchos, pero la auténtica valoración es cuando la moto aparece en la pista. A un piloto se le valora por los resultados en la pista, da igual si entrena una hora o mil en bici y un piloto valora la moto por los resultados, da igual si se hace de una manera o de otra, en una hora o en mil”.