“Quizás fuimos demasiado duros antes de venir”. El catalán Pol Espargaró, piloto oficial de GasGas (KTM), fue muy contundente nada más llegar, el pasado miércoles, al circuito Buddh, pegadito a Nueva Delhi, sede, por vez primera en la historia sede del Gran Premio de la India, el trigésimo país que visita el Mundial de motociclismo.

La frase de ‘Polyccio’ define y, sobre todo, acaba con la larga y, al parecer, exagerada polémica, que ha rodeado la visita del Mundial a un país totalmente nuevo como India, desde hace pocos días Bharat. En el fin de semana de Misano previo al desplazamiento a Asia, el ruido en el ‘paddock’ del campeonato fue estruendoso y Dorna Sports, de la mano de Carmelo Ezpeleta, su CEO, intentó pacificar la situación, asegurando que la pista estaría en condiciones y que no había puntos más peligrosos que en otros trazados.

Mercado vital

“En la India son muy, muy, fans de MotoGP. Es un país que ha crecido de forma impresionante, espectacular. Es el país de las motos. Es un país muy importante para todos nuestros fabricantes y, por tanto, para MotoGP y, en ese sentido, debo agradecer a todo el ‘paddock’, a todo el mundo, el esfuerzo, la paciencia y las ganas que han demostrado de echarnos una mano y conseguir que celebremos este gran premio”, señaló Ezpeleta.

Lo cierto es que la India es, sin duda, un país impresionante. Uno de los países del mundo que más ha crecido en las últimas décadas, una auténtica superpotencia mundial pues, desde el 2002, su producto interior bruto se ha cuatriplicado. Tiene 1.408 millones de habitantes y es, en efecto, el país donde se venden más ciclomotores, scooter e, incluso, esos ‘carricoches’ que sirven de taxi y de vehículo para el transporte de mercancías pequeñas del mundo. Se venden 20 millones de vehículos de ese tipo al año, es decir, India compra, en una semana, lo que España o Italia compraría durante todo el año. Cada día se mueven 220 millones de motos, convirtiéndose en el 75% de los vehículos que se utilizan en el país. Es evidente que MotoGP no podía faltar a esa cita.

Después de muchas dudas, después de comentarios casi amenazantes por parte de algunos pilotos, que hablaron de oídas (nadie había visitado antes el Buddh Circuit, grave error, sí) o influenciados por el comportamiento de la F-1, que tras competir durante tres años (2011, 2012 y 2013) ha dejado de acudir a la India, lo auténticamente cierto es que los pilotos, no solo han dado hoy su visto bueno a la pista, que ha sido rápidamente homologada, reconociendo, eso sí, algunos puntos críticos (“¡pero qué circuitos no tiene puntos delicados!”, exclamó ‘Polyccio’), sino que han asegurado que, a primera vista, a pie o en bicicleta, “parece uno de los trazados más divertidos del Mundial”.

"Nos cargamos el circuito antes de llegar. Quizás fuimos demasiado duros. El nivel de seguridad es mucho mayor del que nos esparábamos" Pol Espargaró - Piloto oficial del equipo GasGas de MotoGP

“Es bonito, es diferente, es curioso, es divertido, veremos si el ‘jet lag’ nos permite, mañana, conocerlo en profundidad y ver donde podemos exprimir mejor la velocidad de nuestras motos y las habilidades de nuestro pilotaje. ¿Seguro?, bueno no hay ningún punto extra crítico, pero sí muchos al límite”, comentó Marc Márquez, uno de los que tuvo que retrasar su viaje al no haberle llegado el visado a tiempo, cosa que ha afectado a muchos de los 1.500 habitantes del ‘paddock’. Pero, al final, está están todos, los más de 100 pilotos y los miembros de todos los equipos.

“A mí, a primera vista, dando vueltas corriendo, he de decir que me gusta, me gusta mucho. Es diferente, tiene desniveles, curvas rápidas y lentas, curvas enlazadas, la recta más larga del Mundial….no sé, creo que será divertido, sobre todo las curvas 8 y 9, enlazadas, con un peralte espectacular donde, en la tele, se verán imágenes impresionantes", señaló Àlex Márquez (Ducati). "¿Puntos críticos?, pues sí, hay un par de puntos críticos, no desastrosos, no peligrosísimos, donde, tal vez, el muro está un pelín demasiado cerca de la pista y debemos ir con cuidado de no cometer errores en esas zonas, especialmente al final de recta, que, seguro, coronaremos a más de 350 kms/h.”

El ‘hermanísimo’, como el resto de pilotos, cree que habrá que esperar al primer entrenamiento de mañana “para reunirnos, conversar y ver qué puntos nos preocupan más o aquellos en los que coincidimos que debemos ir con cuidado”. Pero, no solo los hermanos Márquez o ‘Polyccio’ están de acuerdo en que “una vez llegados aquí, debemos hacer un esfuerzo común para correr, pues el país se lo merece y la afición que tienen por las motos, también”.

“Insisto, nos cargamos el circuito antes de llegar”, sigue comentando Pol Espargaró. “Es cierto que en las curvas 4 y 12 el nivel de seguridad es justito, pero en todos los circuitos hay puntos delicados. Insisto, veníamos con las expectativas muy bajas y creo que el circuito está listo para que corramos. El trazado tiene pinta de ser de los más divertidos del campeonato pues, como explica Àlex, tiene de todo”.

El madrileño Jorge Martín (Ducati), segundo del Mundial, a 36 puntos del campeón ‘Pecco’ Bagnaia, también está ilusionadísimo con el trazado y este curioso GP. “La pista me parece brutal, muy distinta a todas, alturas diferentes, curvas distintas, todo nuevo y divertido. Después de tantos miedos, que si virus, que si las serpientes, los antibióticos, los protectores estomacales, me he llevado una sorpresa agradable y creo que nos vamos a divertir. Lo tenemos ya todo a punto, pues los simuladores nos ayudarán a ser rápidos enseguida. Yo me fui a casa de Aleix (Espargaró) para practicar en el simulador, en la Play”.

"Virus, serpientes, antibióticos, protectores estomacales...y, al final, el circuito es brutal. Muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Será divertido". Jorge Martín - Piloto del equipo PRAMAC Ducati

El campeón Bagnaia también le ha dado su visto bueno a la pista, aunque su primer comentario fue elogiar “al director de logística de Ducati, ya que no he tenido problemas con el visado”. Sobre el trazado, ‘Pecco’ insistió en que “es muy interesante, muy distinto a todos los que hemos corrido hasta ahora y puede ser un GP fantástico, sí. Eso sí, mañana, tras el primer entrenamiento, deberemos repasar, con Dirección de Carrera y los miembros de seguridad, los puntos críticos, especialmente la curva 4, la que corona la inmensa y veloz recta”.

Disculpas oficiales

Es evidente que el principal problema que se ha producido alrededor de este gran premio ha sido el caos generado por la tramitación del visado, obligatorio para entrar en Bharat, que ha producido hechos tan imprevisibles como que a algunos miembros del ‘paddock’ les llegó, en primera instancia, su visado con la foto de otra persona.

En ese sentido, ha habido muchos habitantes del ‘paddock’ que han tenido que cambiar y/o cancelar sus vuelos al no haberle llegado a tiempo el visado. Pero todo se ha resuelto a tiempo. Eso sí, Fairstreet Sports, empresa organizadora del GP bharatie, pidió disculpas esta semana por todo este lio. “Lo vamos a solucionar”, aseguraron. Y así ha sido, de ahí que Ezpeleta agradezca a todo el ‘paddock’ su paciencia y comprensión hacia el nuevo reto de MotoGP.