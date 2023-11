Frío, mucho frío, mucho. Normal, 28 de noviembre. Viento, mucho viento, mucho. Normal en Cheste (Valencia), a primera hora de la mañana. El catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, ha cambiado este martes, en el circuito Ricardo Tormo, a los 30 años, su vida, incluso su vida personal.

Márquez se ha subido, a las 11.17 horas de la mañana, una hora y 17 minutos después de que se abriese la pista valenciana, a su nueva moto, que no es otra que la Ducati ‘Desmosedici’ que ha pilotado, durante todo este año, el francés Johann Zarco. No es la mejor ‘Desmo’, no, pues esa sigue en manos del campeón 'Pecco' Bagnaia, de su compañero Enea Bastianini y del aspirante Jorge Martín.

Antes de subirse a la moto, los familiares, la novia y todo el grupo de trabajo que acompaña a Márquez celebraba, de forma muy efusiva, con abrazos y besos la felicidad que tenían al ver al campeón en el boxe soñado, el que poseía una de las Ducati invencibles. Es más, al pasar por vez primera junto a su muro, al cruzar por vez primera la meta con su Ducati azul muy, muy, oscuro, casi negra, con el nº 93, Marc ha girado la cabeza y ha visto, con satisfacción, sin duda lo que ponía su primera pizarra con la firma de Borgo Panigale: "Bienvenido a la familia". Bueno, ponía "welcome to the family".

Todo un ritual

Márquez ha entrado en su nuevo garaje, el del equipo Gresini Racing, donde ya se encontraba su hermano Àlex, a las 10.12 horas y hasta las 11.17 no se ha abierto el taller y, ante una treintena de periodista ha debutado con su Ducati y, ya a las cinco vueltas, estaba entre los cinco mejores tiempos.

La moto de Márquez (su nuevo equipo solo ha puesto a su disposición una ‘Desmo’, mientras que el resto de pilotos utilizaban dos) era negra, con una divertida y vistosa decoración con el 93. Marc también iba totalmente de negro, pues el futuro deparará qué patrocinadores tiene Gresini y quién figurará en el mono del piloto que, sin duda, será la máxima atracción de la próxima temporada.

El ingeniero italiano Gigi Dal’Igna, Director General de Ducati Corse, la compañía que ha tumbado el imperio japonés (Honda y Yamaha) en el Mundial de MotoGP, ha reconocido, con toda honradez y sinceridad, que su fábrica no quería a Marc Márquez en su estructura, como reconociendo que no lo necesitaba. “Ha sido una maniobra muy interesante del equipo Gresini y, ahora, nosotros debemos ser inteligentes a la hora de gestionar la presencia del mejor piloto de los últimos años, de un auténtico campeón, que ha renunciado a una moto como la Honda y, sobre todo, que ha roto un contrato que le unía por una temporada más para poder pilotar nuestra moto. Eso sí me parece algo digno de agradecer y yo, personalmente, se lo agradezco”.

Dall’Igna insistió en el hecho de que “no será fácil, como no lo ha sido este año teniendo ya en nuestra filas ocho pilotos campeones, todos ellos ganadores, gestionar todo lo que significa y rodea a una marca que debe defender, de nuevo, el título ofreciendo a sus pilotos la mejor moto posible”. El jefe de Ducati confirmó que Marc Márquez arranca el test de Cheste con todos los componentes de la moto que pilotó, el pasado domigo, el francés Johann Zarco, segundo tras el vencedor ‘Pecco’ Bagnaia, “porque tanto ‘Pecco’ como Enea (Bastianini, el otro piloto del equipo oficial) y Jorge Martín llevarán algunas piezas nuevas que, de momento, no queremos suministrar a los otros pilotos ‘satélites’.

"Es verdad, Ducati no quería a Marc Márquez, pero estamos muy orgullosos de que corra con nuestra moto y vamos a ayudarle como al resto de nuestros pilotos"

Gigi Dall'Igna

Director General de Ducati Corse

Cuando le preguntamos a Dall’Igna si pensaba que el pilotaje de Márquez podía permitirle adaptarse rápidamente a su ‘Desmosedici’, el gurú de Ducati mostró su convencimiento de que será así. “Con nuestra moto se siente bien todo el mundo. Nuestra moto admite todos los estilos de pilotaje y la prueba es muy clara: todos los pilotos han ganado con la Ducati y, por tanto, no dudo de que Márquez deberá adaptarse, sí pero no creo que deba variar mucho su estilo de pilotaje”.

Se adaptará como todos

Respecto a la posibilidad de que Márquez, con sus consejos, permita a Ducati mejorar aún más su moto, Dall’Igna aseguró que “por mi parte, jamás, nunca, me he sentido inclinado a oír solo los consejos de un solo piloto. Mi trabajo es escucharlos a todos, compartir con ellos la evolución de nuestra moto porque, tal y como he comentado antes, todos ellos han ganado y están delante pese a tener formas muy distintas de pilotar. Es evidente que, como hago con todos, a partir de hoy escucharé a Marc, que, además, es ocho veces campeón del mundo, cosa que no lo es ninguno de los extraordinarios pilotos que componen la parrilla de MotoGP”.

Dall’Igna concluyó su comparecencia ante los medios de comunicación españoles presentes en Cheste, en el primer día de la temporada, con un sincero agradecimiento a Marc, pese a que él no era partidario de ficharlo, “por haber sido tan valiente y abandonar una fábrica como Honda y una gran nómina para pilotar nuestra Ducati. Ese es el mejor de los elogios para el trabajo que estamos haciendo todos, todos, en Ducati, desde el primer empleado de la oficina en Borgo Panigale hasta el campeón ‘Pecco’ Bagnaia”.