Marc Márquez celebrará sus 31 años en el último test del año en Qatar

Los pilotos y los equipos de MotoGP cerrarán su puesta a punto hoy y mañana en el circuito de Losail, en Doha (Catar) con los dos últimos días de test, después de haber estrenado sus motos en el trazado de Sepang, Kuala Lumpur (Malasia), con el dominio absoluto de las Ducati, que volvieron a cerrar las tres jornadas de entrenamiento, siempre en seco, con el campeón y el subcampeón del mundo, ‘Pecco’ Bagnaia y Jorge Martín, de nuevo, como ocurrió durante toda la pasada temporada, en las dos primeras posiciones.

Buenas expectativas

Sí es cierto que, en Sepang, se produjeron algunas situaciones que hacen pensar que el Mundial que arrancará, el segundo fin de semana del próximo mes de marzo en Catar, tendrá algunos ingredientes que pueden hacerlo más vistosa y, posiblemente, más disputado. Sin duda, la aparición de Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, con una Ducati del 2023, es una de ellas. El paso delante de KTM y Aprilia (Yamaha aún no está a esa altura) es otro motivo de esperanza. La recuperación total de Enea Bastianini, el sorpresón (relativo) del debut de Pedro Acosta con GasGas y el despertar, solo despertar, de Honda, pueden añadir ingredientes divertidos al torneo.

Losail no tiene nada que ver con Sepang. Primero porque es un trazado donde solo se corre una vez al año, segundo porque es un GP nocturno y, tercero, porque los pilotos pensarán probablemente más en el gran premio que abre la temporada que en lograr tiempos estratosféricos. Pese a todo, es seguro que Bagnaia y Martín seguirán delante porque, como reconocieron en Sepang, su moto es perfecta, el motor 2024 estupendo y ellos no piensan hacer revolución alguna en su pilotaje. Lo tiene todo por la mano.

Aprilia, especialmente Aleix Espargaró, que disfrutó de lo lindo con su voluminosa y pesada moto “más física que la del año pasado, pero mucho más eficaz y divertida”, seguirá dando guerra. Veremos si Joan Mir confirma sus ilusiones con Honda y si su compañero Luca Marini despierta de su mal test en Sepang. KTM seguirá teniendo en Brad Binder a su primer espada, pese a Jack Miller está ilusionadísimo con los grandes avances de la firma austriaca.

Alex Márquez, que hizo unos espectaculares entrenamientos en Malasia, volverá a estar delante y todo el mundo espera que su hermano, que el sábado cumplió 31 años, celebre la fecha con un paso (o dos) más en su adaptación a la ‘Desmosedici’, que está siendo mucho más rápido de lo que todo el mundo creía. “Alex me comentó, durante el invierno, que el ‘time attack’ fue lo que más le costó lograr con esta Ducati y sin embargo a mí me salió a la primera, aunque es muy mejorable, sí. De ritmo, la verdad, no estoy mal”, señaló el ocho veces campeón del mundo al abandonar Malasia.

Marc, paso a paso

“Yo creo que Marc está donde quería estar, en Sepang se le vio ya muy bien con la Ducati y estoy convencido que llegará a Catar con posibilidades de meterse en la lucha por el podio e, incluso, poder ganar la carrera”, señaló Martín hace unos días al ser preguntado por el cambio de MM93 y su llegada a Ducati tras 11 años pilotando una Honda.

Lo cierto es que el mayor de los Márquez, en el segundo día de Sepang llegó a decir "si hubiese hecho caso de las expectativas que he generado, me hubiera vuelto loco", se está tomando las cosas con mucho tacto y paciencia. El Márquez que ya ha superado los 30 años no es el Márquez impulsivo de hace que debutó en MotoGP en el 2013. "Primero he de acomodarme a la moto, luego conocer sus trucos, que los tiene, luego hacerme con el equipo y, después, coger ritmo de carrera".

Los diez mejores tiempos tras tres días rodando en Sepang (bueno, Pedro Acosta todó seis) fueron para 'Pecco' Bagnaia, Jorge Martín, Enea Bastianini, Alex Márquez, todos con Ducati, Aleix Espargaró (Aprilia), Marc Márquez (Ducati), Brad Binder (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Pedro Acosta (GasGas) y Joan Mir (Honda).