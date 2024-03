Martín gana y Acosta pone patas arriba MotoGP con su podio y 'carrerón' en Portugal

"Lo queríamos, lo buscábamos desde el primer día, todos lo pronosticabais, pues bien, aquí está, mi primer podio en el Mundial de MotoGP en la segunda carrera de la temporada, una pasada, una alegría inmensa y, sobre todo, un agradecimiento infinito a toda la fábrica KTM-GasGas y a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí y cumplir uno de mis sueños, correr, luchar y pelear por el podio en el campeonato de los grandes". El murciano Pedro Acosta, líder de GasGas, es decir, de KTM, de 19 años, se ha convertido hoy, en Portimao, ante 72.549 aficionados y frente a millones de telespectadores, en el tercer piloto más joven de la historia (el primero sigue siendo el divertido y popular Randy Mamola) que se sube al podio del Mundial de MotoGP. La carrera, perdón, la ganó, con una mano, el madrileño Jorge Martín (Ducati), que sale de Portimao líder y favorito del Mundial.

Acosta, que peleaba por acabar entre los cinco primeros del Gran Premio de Portugal, que se ha disputado en Portimao con triplete español (Dani Holgado, en Moto3; Arón Canet, Moto2 y Jorge Martín, en MotoGP), se ha visto beneficiado, al final, por una caída (aún) incomprensible de un fabuloso Maverick Viñales, que, en la última vuelta, ha visto como le superaba Enea Bastianini (Ducati) y, a continuación, su Aprilia sufría, al parecer, alguna avería que provocaba su caída y, por tanto, colocaba al 'tiburón de Mazarrón' en el podio de MotoGP.

Dos trenecitos

La carrera, que había tenido un discurrir muy normal, con dos trenecitos a lo largo de casi todas las vueltas, el primero formado por Martín, Viñales y Bastianini, aspirantes al podio, y otros tres vagones peleando por la cuarta plaza formados por 'Pecco' Bagnaia (Ducati), Pedro Acosta (Aprilia) y Marc Márquez (Ducati). De los seis pilotos, sin duda, la estrella, el 'show', en protagonismo, el espectáculo, corrió a cargo de un Acosta, que, arrancando desde la séptima plaza de la parrilla, superó primero a MM93 y, a continuación, a Bagnaia, jugándose el tipo, arriesgando muchísimo en cada adelantamiento y disfrutando de la fiesta.

"No puedo estar más feliz, imposible, le dedicó este podio a mi madre, que hoy cumple años. Ha llegado mucho antes de lo esperado, pues aún tengo muchas cosas que aprender y mejorar" Pedro Acosta — Piloto del equipo Tec3 GasGas-KTM

"No puedo ser más feliz, no, aunque aún me queda mucho, mucho, por aprender", señaló el murciano, que ya es quinto del Mundial tras las dos primeras carreras del año. "La verdad es que yo creo que, por más expectativas que provoqué en pretemporada, este podio ha llegado mucho antes de lo esperado por todos. Hoy he gestionado la salida mucho mejor que en el 'sprint' del sábado, cuando pasé 15º en la primera vuelta y se me fue de las manos esa salida". El 'tiburón', que le dedicó el podio a su madre que celebra hoy su cumpleaños, reconoció que "en mi día más redondo" ha sufrido mucho para adelantar a Bagnia. "El primer adelantamiento ha sido una locura, por poco me caigo tres veces en la misma maniobra y, luego, ya me lo he tomado con mucha calma y ha salido. ¡Uf! ¡una pasada!". No olvidemos que Acosta, tras dos carreras, ha dejado atrás a su compañero de equipo (Augusto Fernández) y a los dos oficiales de KTM (Brad Binder y Jack Miller), lo que le convierte en el líder de la firma austriaca.

No solo hubo este final apasionante en las tres últimas vueltas, sino que, a tres vueltas del final, cuando las posiciones parecían totalmente establecidas (Martín, Viñales, Bastianini y Acosta), Márquez le hizo un interior a Bagnaia para conseguir la quinta plaza, el bicampeón italiano se resistió a ceder la posición y ambos se tocaron, con tan mala suerte que se fueron al suelo. Dirección de carrera, como no podía ser de otra manera, juzgó el choque como un "incidente de carrera" en la lucha por una mejor posición. 'Pecco' abandonó, pero Marc se levantó, cogió su 'Desmosedici' y acabó 16º plaza. Luego, visitó la clínica del circuito de Portimao y nada se sabe de él (aún).

"Trabajando con mi psicólogo he aprendido a pensar en carrera, a estar más tranquilo y a aceptar las cosas como llegan, pues antes se me iba la cabeza en muchas ocasiones" Jorge Martín — Piloto del equipo Prima Pramac Ducati

Pero aún quedaba el 'show final, al margen del martilleo de 'Matinator' en su fantástico vuelta a vuelta y la proeza de Acosta, y fue la incomprensible caída de 'MVK', que había hecho una carrera impecable, conservando su segunda plaza tras la victoria al 'sprint' del sábado, nada más cruzar la meta de Portimao y cuando se disponía a hacer un último giro relajado. "Desde la tercera vuelta, el cambio estaba mal, no me entraba la sexta y he ido rezando para que no se rompiese hasta cruzar la meta", comentó 'MVK' al final de la carrera. "Estamos bien, muy bien, hemos dado pasos de gigantes con la victoria de ayer al 'sprint', pero debemos trabajar más en Noale por la fiabilidad, pero lo haremos, lo haremos". "No tiene sentido, es un inmenso error que no puede repetirse, teniendo un piloto tan bueno como Maverick que se produzcan estas averias", dijo Massimo Rivola, CEO de Aprilia. "La primera ley de todo GP es que tus motos crucen la meta sin averias".

Y, sí, quien ganó a lo grande, de forma contundente, fue, de nuevo Martín, que dominó la carrera desde que se apagó el semáforo y le cayó la bandera a cuadros, en manos del técnico portugués Jose Mourinho, sí, sí, 'Mou'. "Ya no tengo dudas", comentó el madrileño al acabar la carrera en DAZN. "Mi trabajo con el psicólogo está funcionando. Ya no tengo dudas cuando estoy sobre la moto, cuando compito y, ahora, puedo pensar con mayor serenidad mientras piloto. Porque, ahora, aceptó con tranquilidad lo que sucede en la pista y, hoy, su Maverick hubiese apretado, hubiera preferido la segunda plaza que arriesgar para ganar. Ese diálogo conmigo mismo es lo que me hace ser este año más seguro en la pista".

Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España, Ducati), 60 puntos; 2. Brad BINDER (Suráfrica, KTM), 42; 3. Enea BASTIANINI (Italia, Ducati), 39; 4. 'Pecco' BAGNAIA (Italia, Ducati), 37 y 5. Pedro ACOSTA (España, GasGas), 28.