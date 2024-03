Por todos es conocido que el periodista Carlos Herrera es un amante de la buena mesa. Tampoco se le escapa a los seguidores del presentador radiofónico que este gusta de disfrutar de las fiestas populares de toda la geografía española y, por supuesto, las Fallas no iban a ser menos, así que no es extraño ver fotos en sus redes sociales del sevillano disfrutando de València. El amor por el mantel y las fiestas falleras son dos aspectos que Herrera ha transmitido a su hijo Alberto quien se ha dejado ver por uno de los bares de València más populares.

Alberto Herrera, quien comparte estudio radiofónico con su padre en el programa Herrera en Cope, no ha querido perderse la cocina de Maipi el mítico bar del barrio de Russafa que el año pasado celebró su 40 aniversario y está considerado como uno de los bares de València de producto más reconocido entre los aficionados a la gastronomía y aquellos de buen paladar.

Comer en una de las mejores barras de València

Maipi es uno de esos locales en los que siempre se come bien. Un clasicazo que no pasa de moda y que es apuesta segura. No en vano, según el experto gastronómico de Levante-EMV, Santos Ruiz, Maipi es una de las barras de València. Y lo es porque tiene un producto inmejorable que Gabi y Pilar gestionan con maestría.

Por este bar de València se dejan ver rostros muy conocidos de la sociedad valenciana, como futbolistas, por ejemplo el exvalencianista Carlos Soler estuvo allí hace apenas unos días, hasta periodistas o incluso empresarios de la hostelería.