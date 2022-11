El penúltimo programa se produjo una gran sorpresa en La Isla de las Tentaciones. Una vez acabada la hoguera de las chicas, Sandra Barneda adelantó que una de las parejas tendría que abandonar la isla para que en su lugar entrara una nueva. Entre todas las compañeras, debían votar qué chica se iría de Villa Playa, y la decisión fue unánime: eligieron a Sara. Como consecuencia su novio, Manuel, seguiría el mismo camino.

Como sustituta entró otra pareja, la formada por Ana y Cristian. Según explicaron ambos, han acudido al programa porque ella no confía en él, por lo que quieren poner a prueba su relación y comprobar si pueden resistirse a la tentación. No obstante, el murciano ha tardado poco en decepcionar a su pareja. En la primera hoguera ella ya ha podido ver comportamientos que no le han gustado después de llevar tan solo unos días en el reality.

La Isla de las Tentaciones siempre regala buenos momentos a sus espectadores, y Ana no ha sido una excepción. De hecho, puede que la de Murcia haya protagonizado para muchos seguidores del programa el momento más gracioso de la quinta temporada. Cuando vio las imágenes de su novio muy cercano con otra chica, María de los Ángeles, lejos de mostrar tristeza, decidió tomárselo con humor.

Durante un momento determinado de la hoguera Ana confesó que su pareja tiene un tatuaje en una zona de lo más íntima: "Lleva un tatuaje en la parte de arriba de su miembro", confesó. Tanto sus compañeras de experiencia como la presentadora del programa quedaron de lo más sorprendidas. "Todo pasa por algo", continuó. Ante esta confesión, el resto de chicas no pudo contener la risa. La situación ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales.

Después de estas palabras la periodista quiso preguntarle a Ana qué pensó cuando vio el tatuaje de Cristian por primera vez. La murciana contesta con un sentido del humor inmejorable pese a la difícil situación que estaba viviendo en ese instante: "Es que no lo vi, con la luz apagada no lo vi".