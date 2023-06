Jaume y Yolanda se han conocido esta semana en First Dates. Él es una persona con una vida muy tranquila, tanto que vive en un pueblo de tan solo diez habitantes con su hijo. No le gustan las aglomeraciones y disfruta del tiempo a solas paseando por la montaña o en bici. Busca una pareja con un estilo de vida similar, algo que para él es importante.

Yolanda es su cita en el programa de Cuatro. Ella es una mujer a quien la vida le ha hecho sufrir, por eso tomó la decisión hace tres años de dedicarse a sí misma y a sus hijos por completo. A Jaume le ha atraído nada más verla, aunque en cuanto ha sabido su procedencia, no le ha gustado demasiado. Es de Alicante, y él buscaba a alguien que hablase catalán, pues viene de Mallorca y se siente más cómodo hablando en "su idioma". El soltero se ha interesado enseguida por si Yolanda hablaba valenciano, pues "el castellano no es mi lengua y me siento incómodo hablándolo", asegura.

Más allá del idioma, al parecer, Jaume tiene algún que otro prejuicio con los valencianos. Al saber que ella es alicantina, enseguida le ha explicado que para él, la gente de Alicante, Castellón y València son "tetes, titos y bros, y eso me repugna", encasillando a Yolanda sin conocerla.

Más desencuentros

Otra incompatibilidad entre Jaume y Yolanda tiene que ver con las mascotas. A ella le da alergia el pelo de perro, algo que a él le ha hecho pensar que su relación era definitivamente imposible: "yo tengo dos perros y uno duerme conmigo".

Tras tanto impedimento, se han centrado en sus facetas profesionales. Jaume se ha interesado por Yolanda y ella le ha contado que no está trabajando, se está dedicando a sí misma. Se quedó viuda hace tres años cuando su hija pequeña apenas tenía 4 meses. En ese momento, Jaume ha pensado que era una mujer guerrera por criar sola a 3 hijos, pues para él ya es difícil hacerlo con uno.

Decisión final

Después de encontrar puntos en contra, a Jaume le ha parecido que Yolanda "está muy buena" y lo tiene todo para enamorar a cualquiera. El único problema en ese momento era la distancia. Sin embargo, en la decisión final, ella ha querido darle una oportunidad, mientras que Jaume no ha dudado en enumerar los motivos por los que no quería repetir: la alergia a sus perros, el idioma y la distancia.