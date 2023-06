Pasapalabra sigue adelante en las tardes de Antena 3 y continúa arrojando unos excelentes datos de audiencia de lunes a viernes mientras su gran bote no para de crecer. Ya son más de 520.000 euros los que están en juego cada día y que serán para aquel o aquella afortunado que consiga completar correctamente el rosco de Pasapalabra.

En las útimas semanas son dos los concursantes que se baten en duelo por esta fortuna: Moisés Laguardia, que ya es veterano en este concurso de Antena 3 puesto que no es la primera ocasión en la que intenta hacerse con el bote, y Fer, un joven que ha demostrado gran preparación y que no le pone las cosas fáciles a su contrincante.

La prueba de Chicote y Lolita en Pasapalabra

Pero si Pasapalabra triunfa cada tarde de lunes a viernes en Antena 3 no es sólo por el rosco, sino también por sus invitados y por sus divertidas pruebas para conseguir tiempo, una mezcla que resulta extraordinariamente atractiva en televisión hasta el punto de ser uno de los espacios más vistos en la parrilla vespertina.

Entre los invitados de la semana del 26 al 29 de junio están dos grandes figuras de la cocina y el espectáculo en España como son el conocido chef Alberto Chicote, que disfruta de su propio programa de televisión y que saltó a la fama en la pequeña pantalla gracias a Pesadilla en la Cocina, y Lolita Flores, hija de la gran Lola Flores y reconocida actriz y cantante.

Ambos fueron protagonistas de una divertida anécdota en la edición de Pasapalabra emitida el lunes 26 de junio, cuando tuvieron que enfrentarse en la prueba de La Pista.

En cuanto sonaron los primeros acordes de la canción que debían adivinar, Chicote supo que la intérprete era Vicky Larraz, pero no consiguió dar con el nombre del tema. Tras saltar el turno a Lolita, ésta apostó por Marta Sánchez y por una de sus canciones más conocidas: Soldados del amor. Fallo: no era ese tema, aunque sí se trataba de Vicky Larraz. "Menos mal: no sabes qué descanso me dejas", reconoció el cocinero.

Así que el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, les dio la pista del título pero en inglés. Alberto Chicote enseguida supo qué buscaba pero aún le faltaba otro vocablo para completar todo el título. Y no le salía. "Es samurái, pero no sé cuál es la otra palabra", admitía el chef.

El turno volvió a ser para Lolita y ella acertó de lleno: "Bravo samurái". "¡Correctooooo!", sentenció Roberto Leal, a lo que Alberto Chicote defendió su intervención y pidió que se hiciese "justicia". ¿Cómo? "Repartiendo los segundos entre los dos equipos" de Pasapalabra, algo que sin embargo no se le concedió y tuvo que ver cómo los dos segundos que estaban en juego iban para el concursante del equipo contrario.