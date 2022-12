Termina un año de mal recuerdo para el Levante U.D. El descenso se confirmó. La cosa ya venía del año anterior. La temporada se preparó mal y normalmente cuando una cosa no comienza bien, termina peor. La verdad es que se pudo arreglar si hubieran quedado dos o tres partidos más, pero no pudo ser. Demasiados cambios de entrenador y con ello el desconcierto de la plantilla y sobre todo la carga de partidos sin conseguir la victoria desmoralizó a todos incluidos a los aficionados que veían como poco a poco el descenso estaba más cerca, por desgracia fue una realidad.

Cuando un equipo baja de primera división tiene la obligación de volver y cuanto antes mejor, aunque eso no se suele cumplir, que se lo pregunten al Atlético de Madrid de Jesús Gil que le costó dos temporadas volver a la máxima categoría cuando sufrió el descenso. Para el Levante las cosas no comenzaron mejor en la actual temporada, demasiadas derrotas que obligaron a un cambio rápido en el banquillo. Esta vez, de momento, ha surtido efecto y de andar por la cola de la tabla ha pasado a estar tercero a tan solo dos puntos del primero con nueve partidos ganados, otros tantos empatados y tres perdidos, los famosos del comienzo de liga. Ahora solo queda seguir por ese camino, estar ahí arriba y como decía Luis Aragonés, hay que estar en la pomada en la recta final si se quiere conseguir algo. Hay que seguir la buena racha.

En otro orden de cosas, no se pueden permitir no visitar la exposición del Museo de Etnología que el Área de Cultura de la Diputación de Valencia y el equipo de Patrimonio del Levante U.D. presentaron hace unos días. De granotes, gats i palmeres, se titula. Un emotivo paseo por los orígenes del conjunto azulgrana. Repito, no se la pueden perder, es un gran tabajo sin ninguna duda.