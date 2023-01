Hace mucho tiempo que lo vengo diciendo. Esta segunda división de nuestro futbol es muy complicada y larga. No es fácil salir del pozo cuando caes. Que se lo pregunten al Atlético de Madrid, cuando lo presidía nada más y nada menos el bueno de Jesús Gil, dos temporadas le costó volver a primera. El Levante tuvo la fortuna de volver de inmediato cuando descendió hace unas cuantas campañas, ahora quiere repetir y para eso está trabajando. De momento las cosas no van por mal camino. Ya sabemos que los principios no fueron demasiado buenos, de ahí el cambio de entrenador, pero tras la incorporación de Javi Calleja ha conseguido variar el rumbo instalándose en los lugares altos de la tabla. Es cierto que podría estar mejor, son muchos los empates que se han dado, demasiados, alguno de ellos pudo ser victoria y con esos puntos, incluso, podría ahora mismo liderar la tabla. Como dicen los aficionados esto es futbol.

Con todo y con ello, el camino a seguir es el mismo. Trabajo y más trabajo. Ponerse el mono de faena y no quitárselo ni para dormir si se quiere conseguir el objetivo. La demostración más palpable la vivió el conjunto azulgrana la pasada jornada. Pasó por todo lo que se puede pasar en un partido. Adelantarse en el marcador. Ver como luego, primero te empatan y después te remontan el resultado. En otras circunstancias la vuelta a casa hubiera sido de vacío, ahora no, la lucha, el tesón y el trabajo que los de Calleja dieron en el último cuarto de hora significó el empate en el tiempo añadido. Está claro, si quieres conseguir algo te lo tienes que trabajar a fondo. Aquí nadie te va a regalar nada. Esa época ya pasó. Las Navidades tardaran mucho en volver, los frutos te los tienes que ganar tú. La próxima prueba de fuego el domingo por la tarde en el Ciutat ante el Burgos. No andan mal tampoco en la tabla. Son quintos tan solo dos puntos le separan del Levante. La victoria no se debe escapar, dejarías a un rival cercano a cinco puntos y esperar a lo que hagan los demás.