Benidorm, la ciudad más festiva de la Comunitat Valenciana, de España, del mundo, festiva de lo glorioso a lo ridículo, festiva por profesión y vocación, acogió ayer por la noche una cosa bastante soporífera que se llamó -así, para que nos haga perla el cerebro- Benidorm Fest. Quizá para los que estaban allí, en ese momento, como parte del público que jaleó a los artistas, se emocionó con ellos, se entristeció en sus derrotas y vibró con sus victorias, fue un Fest en toda regla. Pero el espectáculo que a mí me llegó a través de la televisión fue la mayoría de veces plano, soso, ortopédico, tan natural y apasionante como una señal de STOP. Por no haber, no hubo ni polémicas, con lo buenas que son las polémicas cuando no hay otros motivos para pasar un buen rato.