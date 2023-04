A Picassent l’equip socialista governa per a les persones. Un objectiu en el que hem anat treballant sense presa però sense pausa. Amb el pas del temps hem aconseguit transformar situacions, utilitzar la gestió municipal per ajudar a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Sabem que encara queda molt per fer però nosaltres no ens cansem mai de treballar pel benestar dels veïnes i les veïnes de Picassent sinó més bé ens sentim encoratjats al vore els resultats.

El nostre municipi, gràcies a la nostra manera de governar, podem dir que a hores d’ara és referent en molts aspectes, com per exemple la gestió del Poliesportiu municipal. De fet, som un dels pocs pobles de la Comunitat Valenciana en el que l’esport es troba subvencionat entre un 50 % i fins un 75%. En els últims anys, més d’1 milió d’euros s’han destinat en ajudes indirectes a les famílies de les escoles esportives municipals. I és que l’esport és la clau fonamental per disfrutar d’una vida plena i saludable.

Benestar també és viure en un municipi en el que no es deixa a ningú darrere. Un lloc en el que s’afavoreix la Igualtat, s’integra als desafavorits i s’ofereixen ferramentes i ajudes per a les persones que travessen situacions difícils. Per això els nostres programes d’Ocupació, les ajudes d’emergència, per valor de més d’1 milió d’euros, destinades a pagar rebuts de lloguer, la llum, l’aigua, etc.. ; les ajudes en alimentació, sobretot en l’Estiu i Nadal quan els menjadors escolars estan tancats i també el suport que donem als comerç local i a les famílies a través d’iniciatives com el xec bebé. Un comerç local que sempre ha tingut el nostre suport, però sobretot en moments tan durs com fou el confinament: més de 400.000 euros dirigits a autònoms i xicotetes empreses a través dels Plans Resistir, Tornem i Tornem més.

Benestar és també invertir en Educació, en els joves, en els adolescents i en els escolars que són el futur. D’ahí les nostres subvencions, a les que hem dedicat més de 180.000 euros, per la utilització del transport públic per anar a estudiar a la Universitat o als Centres de Formació Professional. L’educació és la clau que obri totes les portes, per això portem més de 355.000 euros destinats a beques de material escolar, a més de subvencionar activitats extraescolars, programes de robòtica i l’Escola d’Adults.

El benestar emocional també és important. Més de 5 milions d’euros s’han invertit en programes i serveis dirigits als Majors, com per exemple el servei de geolocalització per a persones malaltes d’Alzheimer. Amb la seua posada en marxa en 2022 Picassent fou pioner en la Comarca. A més comptem amb altres serveis per les persones dependents, en àrees com la diversitat funcional, famílies, atenció psicològica, també en Programes contra les drogodependències, a més de Programes de conciliació familiar com ara les escoles de Nadal, Pasqua i Estiu, etc.

En definitiva, somiem i lluitem pel Picassent que volem, un poble inclusiu, obert, solidari en el que les persones són l’eix principal de les nostres actuacions, sempre amb un únic punt de mira: la qualitat de vida.