Trobe a faltar mà esquerra en tots els àmbits de la vida. Ens debatem entre aplicar filtres a la realitat o amollar bruscament qualsevol pensament sense passar pel sedàs de l'oportunitat. La sinceritat no té patent de cors ni ha de ser antònim del respecte. Trobe a faltar molta mà esquerra en les relacions humanes i des de fa mes i mig trobe a faltar la meua mà esquerra. Després del bac que em va trencar el colze esquerre, passe els matins intentant recuperar la mobilitat del braç, la flexió, la torsió i la força d'una mà que passava desapercebuda en una dona tan dretana com jo, i que ara enyore cada minut del dia.

Qualsevol acte de la vida diària, inclòs l'exercici de redactar en un teclat, posar-se crema a la cara o alçar els plats en l'armari, implica un moviment que, per ara, el meu cos limita. Per millorar-ho vaig a rehabilitació, tots els dies, un parell d'hores, a Xàtiva, a trenta quilòmetres de ma casa. Són més de tres hores cada dia doloroses, però necessàries, com la sinceritat; però que intente endolcir amb lectures al tren i àudios en el gimnàs. Alterne entre les llistes del Gabinet de Promoció de Valencià de l'Ajuntament de València (envalenciàVLC) i pòdcasts que parlen de literatura com Gent Ràndom. Un suggeriment sobre la vida dissortada de Sylvia Plath em dugué a escoltar Grandes Infelices i divendres passat, em vaig oblidar del dolor mentre parava l'orella a Georges Perec i les autoimposades limitacions literàries.

Perec, una de les veus més importants de la literatura francesa del segle passat, era també amant de la ludoescriptura, la literatura basada en les restriccions. Creador de la novel·la La disparition, un relat de més de 300 pàgines sense cap «e», la vocal més freqüent en francés. Traduir la novel·la al castellà usant la mateixa tècnica i prescindint de la «a» (El secuestro) fou un exercici universitari de més de deu anys. Les dificultats ens esperonen, és cert; i la pàgina en blanc que és el dia que naix també s'afronta de manera diferent si ho tens tot al teu abast o si et manca la salut, la força, l'amistat, el treball o un salari digne. Receptes per a l'èxit hi ha poques i massa venedors de fum. Recordem-ho diumenge.