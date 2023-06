Més sexe i menys xarxes

Anit es va estrenar la segona temporada de ‘And just like that...’ (HBO Max), o si prefereixen la vuitena de ‘Sexo en Nueva York’, perquè de nou estan Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) i Miranda (Cynthia Nixon), encara que Samantha (Kim Cattrall) només fa un ‘cameo’. (Aprofite l’avinentesa per a reclamar a l’AVL que s’espavile ara més que mai i s’aprope a la realitat acceptant paraules d’ús habitual en comptes de preocupar-se per les cadires, joc al qual no paren de conspirar).

La mítica sèrie ha actualitzat les protagonistes, que són menys blanques i amb més diversitat sexual i de gènere. Així que els quatre personatges de l’anterior temporada, tres dones i una persona no binària, guanyen pes. Dic de la documentalista Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker), la professora Nya Wallece (Karen Mittman), l’agent immobiliària Seema Patel (Sarita Choudhury) i l’emergent Che Diaz (Sara Ramírez). Només cal estar atent als diàlegs i les divertides situacions per intuir que l’autèntica guerra cultural que guanyarà vindrà de nou per ‘streaming’ i, des de la capital del món. Mentrestant, ací ens hem instal·lat en el túnel del temps i estem igual que quan les primeres turistes van arribar a les platges. El biquini va tardar a fer-se normalitat, però contra el despertar sexual d’aquella generació no va poder fer res ni el mateix nacionalcatolicisme. Ara tot serà més ràpid, perquè les pantalles farcides d’aplicacions faciliten l’obertura de ments, així que la millor vacuna contra l’actual pandèmia de puritanisme transversal és entubar-se l’intel·ligent relat audiovisual, que ve a concloure que el sexe després de la maternitat és molt millor, més feminista i una nova oportunitat de plaer íntim. Així que tot allò que siga restringir les llibertats personals està condemnat al fracàs, vinga d’on vinga. Els conservadors no s’han atrevit a tocar el divorci, l’avortament, el matrimoni igualitari, i tampoc ho faran amb l’eutanàsia, entre altres coses perquè són els principals usuaris dels avanços socials que injurien en públic. El número dos de Vox de l’Alcúdia mallorquina va ser una coneguda ‘drag queen’ de les nits d’Eivissa. I alguns falangistes del Cap i Casal gestionaven cases de llumenetes després de prendre la comunió. L’esquerra ha tornat a caure en la trampa. El tema no va de sexe, es tracta de poder. Això sí, quant a més sexe més llibertat.