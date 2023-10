El futuro es ahora. La Inteligencia Artificial (IA) se ha colado en nuestras vidas sin apenas margen para asimilarlo. Lejos queda el concepto de un mundo futurista que está ya al alcance de nuestras manos. Black mirror ha llegado. Desde hace ya varios años, la IA ha venido formando parte de nuestras vidas y su uso lo podíamos encontrar fácilmente en los smartphones, asistentes de voz, en las redes sociales, en las aplicaciones de mapas, etc. No obstante, ha sido con la llegada de los asistentes como Chat GPT cuando realmente nos hemos dado cuenta.

No éramos conscientes (o sí), pero el avance de esta tecnología está produciendo una gran revolución en nuestra forma de vida. Esto conlleva a abordar una serie de desafíos y retos que se plantean desde la perspectiva ética y legal. En este sentido, la protección de los datos y el uso de los mismos se plantea como un eje central, en la que el origen y la calidad de los datos utilizados en la IA esté regulado, de tal forma que se eviten situaciones discriminación, vulnerabilidad o exclusión social. Es primordial evitar la utilización de datos sesgados. El respeto a los derechos fundamentales, como a la intimidad, debe ser otro de los grandes pilares a no olvidar. Se trata de proteger situaciones de reconocimientos faciales sin la debida autorización. Del mismo modo, se plantea necesario regular la autoría y los derechos propiedad intelectual asociados a las obras creadas por la IA, así como las infracciones y sus responsables. Por último, no cabe dejar de lado la transparencia y la finalidad con la que se utiliza la IA, y proteger ante las fake news (noticias falsas) o deep fakes (imágenes y vídeos falsos) que están afectando hoy en día a la sociedad. Hay situaciones en la que es casi imposible distinguir lo real de lo digital. Si todavía han visto los avatares virtuales de Meta AI, no se asusten.

En el ámbito legal, deben tomarse medidas para asegurar un marco normativo solido que dote de seguridad a los avances y usos de la IA. Las obligaciones y responsabilidades de todos los partícipes del proceso del desarrollo y uso de la IA deben definirse correctamente. La Unión Europea trabaja en un Reglamento de Inteligencia artificial y su publicación se prevé para el año 2026. En España se ha aprobado recientemente el estatuto de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial que, entre otros objetivos, se encargará de formar, impulsar, supervisar y adecuar la normativa nacional y la europea. Habrá que esperar unos años hasta confirmar si hemos sido capaces de dar respuesta y solución a todos los desafíos éticos y legales que supone la IA.