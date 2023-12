BBarcelona, Girona, Santander, Ibiza... Son algunas de las zonas costeras donde me gustaría encontrar alguna perla inmobiliaria.» Pablo Serna, CEO de TM Grupo, cuya facturación rondará los 300 millones este año, es optimista respecto al año que está a punto de empezar. «Si hay un buen producto y no se va de precio, se venderá. No habrá elecciones locales ni autonómicas, que significará menos incertidumbre, y los tipos de interés han tocado techo. Las condiciones serán mejores. Y, para los años 2025 y 2026, estaremos a la espera de los nuevos planes de vivienda», explica. El litoral mediterráneo es el principal foco de atención de TM, cuyas siglas se han hecho más conocidas por su patrocionio del equipo de fútbol del Valencia. Junto a las grandes ciudades, la gran mayoría de las provincias -con la excepción de Castellón- que van de la frontera con Francia hasta Cádiz, más País Vasco y Navarra, representa una de las dos Españas en que se divide el sector de la vivienda. El otro: la España despoblada del centro peninsular que rodea Madrid. La diferencia de precios el metro cuadrado entre las capitales de provincia con la vivienda más cara (ver cuadro) con las más baratas puede multiplicarse por dos y hasta tres. La situación se mantendrá. «Hay dos velocidades» de precios en el mercado, dice Paloma Arnaiz, secretaria general de la Asociación Española del Valor. Desde la tasadora UVE solo esperan subidas de precios significativas en 2024 en las zonas turísticas. Ha pasado a la historia, para no regresar, aquella España de principios de siglo. En 2007 el número de visados para construir viviendas batieron un récord que no se volverá a ver: 641.00 0. Este año la cifra no llegará a los 90.000. Salvo en barrios muy concretos de Madrid y Barcelona, la media de los precios aún no ha alcanzado los registros de hace más de quince años. En 2023 se espera terminar el año, según Caixabank con aumentos del 3,3% en el precio de la vivienda, que estima podrían caer al 1,4% en 2024. El número de transacciones de compraventa, según la AEV acabará este año entre 550.000 y 650.000. «La solvencia de las familias, el mantenimiento de las tasas de ahorro, la compra por parte de extranjeros junto a la oferta limitada, han aguantado los precios haciendo malos todos los pronósticos», resume Vicenç Hernández, CEO de Tecnotramit.Marcel Prunera, presidente de GuinotPrunera incide en que ha habido un «ajuste de precios debido al escenario económico y los efectos de la subida de tipos en 2023». Coincide en que 2024 será un mejor año desde el punto de vista de la inversión. La tensión, según Prunera. seguirá produciéndose en las zonas de alta demanda y poca oferta de las grandes zonas metropolitanas.

Ricard Garriga, propietario de la agencia de intermediación hipotecaria Trioteca da otras cifras. Estima que el sector hipotecario se mantendrá estable (en 2023 se habrán cerrado 1.500 hipotecas al día frente a 1.800 en 2022) y pronostica que los bancos facilitarán hipotecas fijas del 3%, incluso menos, a finales de 2024.Esta semana se ha sabido que el saldo hipotecario en España cayó hasta 497.000 millones de euros en octubre, el más bajo desde abril de 2006. «El endeudamiento de los hogares está mejorando», explica Cristina Arias, directora del servicio de estudios de Tinsa. Arias coincide con el resto de expertos que en 2024 el mercado tenderá a estabilizarse por el lado de la demanda y que los precios podrán aumentar ligeramente. Al menos, la media, porque cada barrio y calle es una historia.