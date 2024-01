En la última semana he aprendido a no despreciar cada día. ‘He aprendido’ no significa que me aplique en todo momento. Cuando puedo. Igual que he aprendido que mi velocidad interior es más saludable cuando me alejo de la pantalla. Esta me ha convertido en un vigilante perpetuo y desconfiado. Cojo el móvil, entro un rato en lo de Elon Musk y el algoritmo decide que vea varios mensajes de gente de nombre rarísima que cuenta no sé qué discusión en directo del actor Carlos Sobera. Pico. Por el morbo, claro. Pincho. Y en la noticia no hay rastro de disputa real, sino muchas referencias de Sobera a cómo hacerse rico en un par de ratos clicando en un enlace que te lleva a una empresa de criptomonedas. Huele a podrido. Busco en Google y rápido sale que Sobera es la última víctima de una estafa de suplantación de imagen con inteligencia artificial para promocionar inversiones raras. Estos tiempos.