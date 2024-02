Hem vist desfilar a dos expresidents de la Generalitat per a assistir a un judici, que de nou s’ha suspès, estan imputats de diversos delictes contra la administració pública, tal i com ho dictamina el Codi Penal, la causa afecta a un nombre considerable de càrrecs dels seus governs i empresaris, tots han arribat a la Ciutat de la Justícia com senyors, amb els seus abrics ,corbates, i jaquetes... altra gent,però, en situacions anàlogues sol arribar amb furgó cel·lular i acompanyats de la Guardia Civil. L’acusació els atribueix responsabilitats penals en relació a comissions quantioses en projectes de obres i altres activitats. Ja veurem en que queda tot... Doncs,feia temps esperàvem el judici, ells han acudit com si anaren a una gala, amb els seus defensors i la premsa els ha fet honor amb moltes imatges.

Aquest és un cas més de la corrupció valenciana del PP, i també un exemple de com funciona la justícia, puix l’ordenament jurídic, no tracta a les persones imputades amb les mateixes formes. La instrucció del procediment ha anat allargant-se, els lletrats han fet la seua tasca dilatant-los, altres, però, no disposen dels mitjans per acudir a reputats criminalistes, cert que Zaplana va estar a la presó, aviat pogué eixir, puix aquesta gent al seu moment va dipositar les fiances demanades pels jutges instructors i han passat poc entre reixes. Eixa és altra, la de les fiances, ja que no tot ciutadà pot obtenir un aval bancari de milers d’euros, de fet la quasi totalitat de servidors públics acusats de corrupció no solen tindre gaire dificultats per accedir a un aval bancari i eludir la presó. Doncs, al fons del problema està en el sistema penal, tant el Codi Penal com la Llei d ’Enjudiciament Criminal, estan pensades pensant en altres temps, i sobre tot en una concepció conservadora del dret.

Recuperant el fil del procés als dos expresidents i la seua colla, he de recordar uns fets que tenen a veure amb l’acusació de la fiscalia: una de les imputacions afecta a les comissions que s’haurien produït amb l’aplicació del Pla Eòlic, doncs, puc afegir-vos que el 22 de maig de 2007 tingué entrada al registre del Consell Valencià de Cultura un escrit encapçalat per la presidenta de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comptat, en el qual plantejava com el Pla Eòlic de la Zona 14 atentava greument al paisatge, afectant igualment a 26 abrics arqueològics protegits amb pintures rupestres,adjuntant un informa pericial del professor D. Enrique Moltó de la Universitat d’Alacant i altre emès per la Sindicatura de Greuges. Amb data 28 de maig de 2008 vaig plantejar al CVC estudiar el tema, aleshores, el ple del 25 de novembre del citat any acordà crear un grup de treball , al que em vaig apuntar, i que seria presidit pel professor Grisolia. Tal grup de treball va estar convocat pel 28 de novembre, no obstant, després d’escoltar algunes informacions, Grisolia no va convocar més reunions, malgrat que en diverses ocasions en precs i preguntes ho vaig demanar. Van haver-hi injerències? El cas és que aquell informe no es feu, ara resulta que sembla haver existit corrupció, quines coses han passat!