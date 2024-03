Dades sobre les llengües

El dimecres 20 de març, la presidenta de l’associació Hablamos español, senyora Gloria Lago, va fer davant la premsa dues afirmacions errònies, a propòsit d’una Iniciativa Legislativa Popular presentada a les Corts Valencianes i únicament recolzada pel grup d’extrema dreta de Vox.

La primera tesi és que, segons ella, el coneixement de més d’una llengua no ajuda a conéixer una tercera. S’entén que el que vol dir és que no cal aprendre una segona llengua cooficial per saber-ne altres, val a dir, fer-ho en una proporció major. Deixant de banda arguments didàctics, podem anar a les dades disponibles. Dissortadament per a ella i la seua associació, les dades de l’Institut Nacional d’Estadística permeten afirmar tot just el contrari. L’última Enquesta sobre la participació de la població adulta en activitats d’aprenentatge, de 2022, referida a trenta-dos milions de persones entre 18 i 69 anys, ens diu que, en el conjunt de les comunitats autònomes amb només una llengua oficial, el 43,4% de les persones sap anglés, el 12,8% sap francés, el 2,8% italià, el 2,6% alemany i l’1,8% portugués. D’altra banda, però, en el conjunt de les comunitats autònomes amb més d’una llengua oficial, les dades són: 45,9% anglés, 16,3% francés, 4,5% italià, 3,2% alemany i 3,4% portugués. Per tant, no és certa la primera afirmació: on s’aprén més d’una llengua oficial, la població és més competent en llengües estrangeres.

La segona afirmació errònia és que, diu literalment la senyora Lago, «tindre més d’una llengua no suposa tindre més riquesa». Ací també les xifres de l’INE mostren la falsedat de l’afirmació de la presidenta de Hablamos español per al nostre context. Segons les últimes dades de l’Enquesta de condicions de vida, que corresponen a l’enquesta publicada el 2023 amb dades de l’any anterior, la renda anual mitjana per persona fou de 14.082 euros. Però a les comunitats autònomes amb una llengua, la renda mitjana fou de 13.472 euros (un 95,66% del total), mentre que en les comunitats amb més d’una llengua oficial fou de 14.870 euros (un 105,59%). Per tant, si considerem les grans xifres, hi ha una correlació clara entre els dos fenòmens: tindre més d’una llengua oficial i la riquesa per persona. Dades públiques i publicades.