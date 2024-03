Podríamos decir que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Y, entre los distintos subtipos de cánceres, existen algunos más frecuentes como el cáncer de próstata, de mama y de colon. Cánceres en los que la detección precoz es fundamental.

Hoy, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, queremos volver a poner el foco en este tipo de cáncer. Cada año, se diagnostican 4.466 casos en la Comunidad Valenciana, siendo el tumor más frecuente y el segundo más mortal, por detrás del cáncer de pulmón.

La buena noticia es que el cáncer de colon es uno de los pocos tumores que se pueden diagnosticar precozmente antes de que la persona presente síntomas, lo cual implica mayores posibilidades de curación y tratamientos menos agresivos. De hecho, 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara precozmente, antes de que la enfermedad alcanzase fases más avanzadas. A esto se le suma la gran cantidad de personas a las que, si se identifican pólipos gracias al Test de Sangre Oculta en Heces y se extirpan, no van a desarrollar un cáncer de colon.

La adquisición de hábitos de vida saludable, junto a la participación en los programas de cribado, podría evitar entre el 30 y el 50% de casos de cáncer según la Organización Mundial de la Salud. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer pensamos en esas 9 de cada 10 personas y seguimos insistiendo en la necesidad de prevenir el cáncer.

Y además de más vida, el diagnóstico precoz supone un ahorro económico. El estudio El impacto económico y social del cáncer en España que elaboró la Asociación advirtió que, de media, un cáncer de colon en estadio localizado, es decir, en fases tempranas, costaría en torno a 50.000 euros, un coste que se triplica en el caso de que se detecte en un estadio más avanzado como el metastático. Un coste que no solo lo asumen las arcas públicas, sino también las propias familias que pagan el 45% de los costes del cáncer: se estima que el cáncer supone un coste extra mensual de entre 150 y 400 euros a lo largo de la enfermedad. Existen familias que no pueden asumir esto y para ello también la Asociación ofrece ayudas económicas de emergencia.

Pero lo ideal es que no llegáramos a este punto, aunque es difícil si no tenemos una sociedad concienciada sobre esta enfermedad. Según el Estudio sobre Programas de Cribado Poblacional de Cáncer Colorrectal de la Asociación, el 72% de los valencianos de entre 50 y 69 años consideran bajo o muy bajo el riesgo personal de padecer cáncer de colon a lo largo de su vida. Algunos de los motivos por los que los valencianos perciben este bajo riesgo es no tener síntomas, no beber alcohol o seguir una dieta equilibrada. Pero existen otros factores como la edad, el tabaco o el sedentarismo que pueden predisponer a padecer este tipo de cáncer.

Necesitamos seguir insistiendo en la prevención y en el diagnóstico precoz del cáncer más frecuente y uno de los más mortales. Necesitamos que esos 9 de cada 10 casos se curen. Desde la Asociación seguiremos insistiendo para que así sea. Nos tenéis a vuestra disposición.