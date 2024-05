Sobre la polémica del agua en l’Albufera

He querido realizar este artículo debido a las últimas noticias que están saliendo en prensa acerca de los enfrentamientos entre la administración central (Ministerio y Confederación) y la autonómica acerca de cómo se han de realizar los aportes de agua a l’Albufera.

Desde los riegos tradicionales del sistema Júcar, no estamos de acuerdo en que l’Albufera tenga una concesión de agua tal y como la tenemos las distintas comunidades de regantes y, mucho menos, en reducir las concesiones a los regantes del Júcar. Este es un sistema que ya está suficientemente sobreexplotado.

Una de las soluciones que hay para los aportes a l’Albufera sería reducir al 50% la aportación del Júcar a las zonas regables y metropolitanas de València y Sagunt. Actualmente, están cogiendo del Júcar el 75% y del Túria el 25%. Estas se nutren a través del Canal Júcar-Turia, construido en el año 1979, con el fin de abastecer a Valencia y su área metropolitana (2.300.000 habitantes) y Sagunt (100.000 habitantes) con un consumo medio de 150 Hm3/año. Pero en este canal se han plantado muchísimas hectáreas de regadío, en lo que antes eran de secano, como olivos y algarrobos. Estos campos se regaban mediante pozos y, actualmente, también se riegan del canal. Esta concesión también debería de revisarse para aportarla a la Albufera en las épocas de inundaciones invernales.

Otro de los factores es el Trasvase Júcar-Vinalopó, en el cual el agua que coge siempre ha de ser de sobrantes. De estas aguas que sobran no se aporta ni un litro a l’Albufera, pues antes de que vaya al Vinalopó, que vaya a l’Albufera, que tenía derecho mucho antes que el trasvase.

L’Albufera, desde que hemos empezado a llenar los arrozales, tanto la Ribera Alta como la Baixa, tiene un flujo de agua constante que va a parar a la Albufera, un agua de calidad que se va filtrando por los campos hasta llegar a al lago. Desde que entró en vigor la orden 5/2018 del 1 de febrero de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural relativa a la regulación del nivel y comunicación con el mar del Parque Natural de l’Albufera, la Junta de Desagüe de l’Albufera se encarga de su cumplimiento y mantiene los niveles según dice la orden en su artículo uno, estableciendo como nivel idóneo mensual del lago un mínimo de cota 10 cm sobre el nivel base señalado como nivel 0 en época de cultivo del arroz del 1 de mayo al 31 octubre y de 25 cm durante la inundación invernal del 1 de noviembre al 15 de enero. Durante el resto del año, oscilará entre 5 y 10 cm sobre el nivel base.

Las conducciones de agua de la Ribera Alta, entre las que están las de la Acequia Real del Júcar, son aportaciones al lago por la parte norte, y las de la Ribera Baixa, entre las que están la Comunidad de Regantes de Sueca, todo el año está aportando agua, procedente de riegos y ambientales, a l’Albufera. Estas aportaciones son de agua de calidad ya que se llevan a través de los arrozales, que son un pulmón verde natural para el lago. Este año, durante la perelloná, en la única zona donde el agua no se hizo de color marrón o rojizo fue en la zona de la Comunidad de Regantes de Sueca. Eso significa que el agua que da la Comunidad de Regantes de Sueca a l’Albufera tiene la misma calidad que la que se aporta por la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar.

Nos alegra saber que desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio no estén de acuerdo con que nos toquen las concesiones a los riegos tradicionales de la Ribera Alta y Baixa. Y queremos decirle al Sr. Mazón, que las comunidades de regantes de la provincia de Valencia son comunidades milenarias y especialistas en ahorrar agua para nuestras cosechas y para mantener l’Albufera, ya que somos los primeros interesados en que no se destruya. Lo que no tienen que hacer los políticos, es hacer política con el agua, ya que, como digo siempre, el agua es inodora, incolora y apolítica.

También decirle que no se preocupe, que los riegos tradicionales del Júcar aportan y aportaran el agua a l’Albufera en distintos periodos del año. Como se ha dicho antes, si hay que hacer restricciones, primero hay que hacerlas al Trasvase Júcar-Vinalopó y a las tomas que tiene el Canal Júcar-Turia de los nuevos regadíos. Lo que no vamos a consentir es hacer una toma directa desde Tous a la Albufera. Ahí encontrará la negativa de todos los regantes porque es inconcebible. Mediante nuestras acequias ya se aporta agua a l’Albufera.

Como regantes, estamos muy de acuerdo con las medidas que está tomado la Confederación Hidrográfica del Júcar y en la gestión que ha tenido tanto su presidente como el resto de su equipo.