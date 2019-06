La paraula «mordaç» prové del llatí «mordax», «mord?cis», 'que mossega'; era un derivat de «mord?re», 'mossegar'. I és que, efectivament, el significat originari de «mordaç» era el de 'corrosiu, càustic'. i s'aplicava a algun producte amb capacitat per a destruir o desgastar progressivament un material o un organisme. Però l'ús més general de «mordaç» des de ben antic tenia un caràcter figuratiu: per a referir-se a paraules, sovint dites en to irònic, i sempre amb propòsit maliciós, que posen en tela de juí la reputació de les persones. Així, un «comentari mordaç» és aquell que, a més de provocar hilaritat per la seua intenció burlesca, erosiona la credibilitat de la persona de qui es diu alguna cosa.

L'adjectiu «mordaç», com tots els adjectius acabats en «-ç» («fugaç», «feliç», «veloç»...), és invariable quant al gènere quan s'usa en singular; però presenta variació en les formes de plural, adoptant la terminació «-os» per al masculí i «-es» per al femení: «uns versos mordaços» i «unes crítiques mordaces».

Més informació...