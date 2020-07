Els millors equips del Diputació de Frontó Parelles busquen les semifinals

La parella de Quart de Poblet, Arcusa II i Adrian, aconseguiren la setmana passada una important victòria davant la potent parella del CPV Racó de la Pobla de Vallbona, formada per Pasqual i Alex Alandes. El definitiu tanteig de 41 a 32 que va tancar la primera partida jugada en Quart de Poblet, va deixar molt oberta la eliminatòria entre les dues formacions, candidates a jugar la final absoluta del torneig. L'enfrontament de tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a les 19 hores en el frontó de la Pobla de Vallbona.

La segona de les eliminatòries fou protagonitzada pel Castello de la Plana, que forma amb Vicent i Rafa, i pel Museros, on juguen Enrique i Lemay. El seu primer enfrontament va tindre lloc en casa de l'equip castelloner, i es va tancar amb un ajustat 38 a 41, el que farà que la tornada, dissabte a les 12 hores en el frontó d'Alfafar, siga molt emocionant. Va tancar aquesta primera ronda de partida la corresponent a l'Almussafes amb el Bvalve El Puig A. La mateixa tingué lloc en la població de la Ribera, i en ella el marcador resultat deixava un 25 a 41 final. El pròxim dissabte, a les 20 hores, es viurà el segon acte entre dos de les fomacions favorites per a emportar-se la copa de campions.

Pel que fa a la divisió de plata el Puig B es posa per davant en la lliga triangular de la categoria, per davant de l'Almussafes i el Quart de Poblet B. Ja en tercera categoria el Paterna A es posa per davant del Paterna B, en la eliminatòria de quarts que enfronta a als companys de club, mentre que El Puig C es va avançar al Quart de Poblet C.

Respecte a les categories de competició d'entre setmana son l'Electrica Vinalesa A, el Delifret-Magber Petrer i el Quart de Poblet C els que s'avancen en les seues respectives eliminatòries. Ja en segona categoria son el Meliana B i el Caixa Popular Foios qui apunten a la final. Per últim, la tercera categoria d'entre setmana tindrà com a favorits en quarts de final al Borbotó B, el Tamborí de Valencia A i el Torrent B.