Otra Edad de Plata

Me encanta la tarea de hacer listas, inventarios, censos. Son las salmodias de las cosas corrientes, y estoy seguro de que el mundo reza a través de ellas. Cuando las leo o las escribo, escucho su cántico, su gregoriano de andar por casa. Quien hace una lista salva del olvido, por un instante, la materia, y aunque al instante siguiente la materia vuelva a perderse en el olvido, la próxima lista la redimirá de nuevo. Nada está perdido para siempre, porque cualquier asunto está nombrado en alguna relación, en algún catálogo.

Aunque las listas de nombres propios las carga el diablo, no puedo evitar caer en la tentación de escribirlas. No se me ofendan los que no figuren en la que acabo de cometer. Se trata de un registro improvisado y sin pretensiones, hecho a vuela pluma. Como quien murmura tirando de su perjudicada sesera. Estoy seguro de que me dejo imprescindibles, pero lo hago para que el lector se permita uno de los mayores placeres de esta vida, que consiste en corregir a los demás, en enmendarles la plana a los pergeñadores de nóminas inútiles. Para que digan, como si fuesen el seleccionador nacional de fútbol: Aquí faltan José Miguel Arnal, y José Luis Falcó, y Joan Navarro. Y claro que faltan. No son los únicos. Las listas, para ser ellas verdaderamente, deben ser incompletas.

Esta que he perpetrado más arriba se me ha ocurrido porque andaba ensimismado en la meditación acerca de los escritores contemporáneos. Y me parece que no estamos nada mal. Jugar a ser profeta suele resultar complicado. Pero creo que dentro de un tiempo los historiadores, cuando piensen en el final del siglo XX y el comienzo del XXI, hablarán de una Edad de Plata de la literatura en València.