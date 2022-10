Tirando del hilo

Entender el presente supone, casi de forma obligada, sumergirse en el pasado. Los ladrillos que aguantan el hoy se sustentan sobre los que vemos como ayer pero también fueron en su momento un hoy efímero, apenas un instante destinado a convertirse en pretérito de inmediato. Pero cuando miramos el muro que construye la vida, ese último ladrillo parece a veces tapar todo lo que hay detrás, ocultando el camino seguido. Hay que apartarse, tomar distancia y comenzar a seguir el sutil hilo de Ariadna que nos lleve a comprender cómo hemos llegado hasta la actualidad. Tirar del hilo de lo acontecido para poder llegar al origen y causa de todo.

Exactamente eso hacen Carlos Portela y Sergi Sanjulián en La cuenta atrás (ECC Ediciones), que completa por fin esta obra tras la aparición de la primera parte, con el mismo título, hace ya 15 años. Una larga trayectoria que permite ver el desastre del Prestige, del que se cumplen ya dos décadas, desde otra perspectiva y reflexión que incluye todo lo ocurrido después. Para «tirar del hilo», los autores optan por una arriesgada y poco habitual estructura en el cómic, que invierte la flecha del tiempo, indagando el pasado que llevó a las consecuencias sociales y políticas de uno de los accidentes ecológicos más terribles que ha vivido Europa. El imaginario pueblo de Caldelas servirá de metáfora de Muxia, Camariñas o Finisterre, de todas las Rías Baixas que fueron inundadas de un imparable chapapote que antes eran solo unos «hilillos de plastilina». Evitan poner nombres reales a los espacios y los políticos, pero es fácil reconocer a los protagonistas de una funesta gestión que son señalados inequívocamente. Al seguir ese camino inverso, al conocer siempre el paso siguiente de la historia, las actitudes y opiniones se revelan con crudeza en su miseria, arrastradas por intereses personales, económicos o electorales, pero que jamás se fijan en la naturaleza, en la realidad de un pueblo que vive del mar y al que se le cierra todo su futuro. Poco a poco, La cuenta atrás va desgranando una realidad en la que todos fallaron, en la que no hay mirada indulgente salvo para aquellos que aportaron su tiempo y esfuerzo a cambio de nada para limpiar las playas, para intentar salvar una fauna y flora marcada para siempre por el color negro del petróleo. Las reflexiones que deja la obra de Portela y Sanjulián son demoledoras, por desgracia exportables a cualquier momento pasado, presente y futuro como bien demuestra su epílogo, transformando la ficción en un ensayo sobre la política y sociedad española que no admite discusión. Sin duda, una de las grandes obras del cómic de los últimos años.

Es curioso que coincida en el tiempo con otra obra que utiliza la misma estructura para hablar de un amor perseguido y oculto, Los confines de los sueños, de Yumi Sudo (Ponent Mon, traducción de Víctor Illera Kanaya). Un reencuentro entre dos ancianas, Kiyoko y Mitsu, será el inicio de una búsqueda de esos pasados en los que el amor entre las dos mujeres tuvo que ser escondido ante una sociedad que jamás lo admitiría. Miradas y caricias apenas insinuadas que hablan del dolor de no poder expresar sus sentimientos, del miedo a las consecuencias de no ser aceptadas por una sociedad que no acepta la diferencia. Sudo centra todo el relato en las dos protagonistas, aisladas por completo de un mundo que las obligó a seguir un camino que no era el que ellas hubieran elegido, a separarse para abrazar otros amores impostados para integrarse a su pesar en un mundo que no las entendía. La elegancia de la narrativa de Sudo no esconde la dureza de la crítica a la intolerancia y el odio que aplastó el amor de Kiyoko y Mitsu.

Dos obras muy distintas que parten de la misma idea: buscar en el pasado el origen de nuestro presente.