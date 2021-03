«La suspensión nos rompe el ritmo del Safir Fruits Alginet, pero lo primero es la salud»

El Safir Fruits Alginet no pudo disputar su encuentro ante el CB Puerto Sagunto por un posible contagio de coronavirus en la plantilla rival, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación en el grupo E de la liga EBA, que dejó estos resultados: Ifach Calpe ganó en su pista a Godella por 66-61, Benidorm perdió en su pabellón frente a Llíria por 72-81, Cartagena venció con claridad a Paterna por 82-69, València Basket venció a domicilio a Fundación Lucentum por 85-99. El encuentro Safir Fruits Alginet frente al CB Puerto Sagunto se aplazó por posible contagio en unos jugadores del conjunto visitante y se jugará más adelante en alguna fecha libre.

Miguel Ángel Lozano, presidente del Club y Jose Canales, entrenador, opinaban que «siempre, siempre, primero es la salud, la integridad y seguridad de los jugadores», por lo que expresaban su respeto por la decisión del conjunto del Puerto de Sagunto que, al no poder disponer de dos de sus jugadores, ha preferido aplazar el partido y disputarlo en otra fecha. «Para nosotros rompe un poco el ritmo de competición y no es igual disputar un partido domingo por la tarde que hacerlo un miércoles o jueves al finalizar la jornada laboral. Aunque la liga EBA es un categoría semiprofesional, todos nuestros jugadores estudian o trabajan y un partido intersemanal es un sobreesfuerzo con el que no contaban. De todas maneras contentos con jugar los partidos y con ir completando jornadas», indican desde el club.

La siguiente cita será el domingo en el Pabellón Municipal de Paterna (19 horas), donde se jugará el encuentro entre el Nou Bàsquet Paterna y Safir Fruits Alginet.