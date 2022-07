La ciencia que se entiende

Sus vecinos de l’Alcúdia la conocen como Teresa Arnandis, doctora en Biomedicina y Bioquímica. Aunque ha ganado gran popularidad bajo el pseudónimo de Lady Science en redes sociales gracias a su labor como divulgadora. En la actualidad, acumula más de medio millón de seguidores en TikTok y algo más de ciento cincuenta mil en Instagram. Como ella misma dice, se dedica a democratizar la ciencia. Coge un concepto aparentemente complejo, lo convierte en accesible para el gran público y lo ofrece a su audiencia.

La relación de Arnandis con la ciencia viene de lejos. Reconoce a Levante-EMV que de pequeña ya «era muy curiosa». Una niña de esas que siempre quiere, o más bien necesita, saber el porqué de todas las cosas. «Recuerdo que tenía especial interés por todos las cosas químicas. Además, vengo de familia de farmacéuticos. Yo escuchaba a mi padre hablar de cosas como análisis y me fascinada, es algo que siempre he tenido en casa», explica.

No es de extrañar, por tanto, que encaminara sus estudios académicos hacia la ciencia. Fue, sin embargo, la pandemia la que la llevó a deambular por nuevos derroteros. La divulgación a través de redes sociales. «Veía a diario bulos que atentaban contra la salud de las personas y sentí que tenía la obligación moral de atajarlos», asegura la doctora alcudiana, que prosigue a continuación: «Fue una época difícil para todos. Sabíamos muy poco de este virus hasta que, poco a poco, la investigación dio sus frutos. Estuve pendiente de cada nuevo estudio que se publicaba y lo contaba».

Además, mataba dos pájaros de un tiro. «Justo antes del confinamiento di a luz a mi hija, así que yo estaba de baja. Todos estábamos encerrados en casa y en ello encontré, también, una pequeña vía de escape», señala. Por no mencionar la cantidad de tiempo del que disponía, lo que le permitía elaborar concienzudamente sus trabajos: «La ciencia es complicada, como lo es hacerla accesible. Para divulgar, se necesita tiempo para preparar temas y elaborar guiones; la pandemia me lo concedió», añade.

Esos y otros factores se combinaron y lanzaron a la fama a Lady Science. Las cifras hablan solas: 654.600 seguidores en TikTok y 158.000 en Instagram que están pendientes de sus contenidos. «Es cierto que para entender la ciencia hay que tener siempre una mínima base e interés, pero creo que el mérito de los comunicadores científicos es que somos capaces de hacer atractiva la ciencia a través del humor, los bailes u otras herramientas», expone Arnandis.

Libro sobre el cuerpo humano

Si hay un tema con el que la alcudiana disfruta más de la divulgación ese es el cuerpo humano. Le ha dedicado un libro y todo: «¡Eres un milagro andante!». Un compendio de conocimientos y curiosidades sobre lo que cada persona esconde en su interior. «El sistema nervioso me fascina, aunque siempre me gusta reivindicar el linfático, ese gran desconocido, y realiza una gran labor drenando el líquido de nuestros tejidos», comenta, antes de lanzar un canto en defensa del cuerpo: «Somos una combinación de genes única y, por ello, debemos ser el mejor embajador de nuestros genes. Así que nunca está de más recomendar el comer sano, cuidarse y no exponer nuestra fisiología a riesgos innecesarios», concluye.