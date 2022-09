AMB NOM PROPI Edu López

El futbolista Eduardo López Balaguer, conegut com Edu López, va nàixer a Alzira l’any 1981. Juga com a centrecampista i ho fa a la UD Carcaixent, equip del grup tercer de la Preferent. Es tracta d’un jugador molt ofensiu i d’un rematador nat que als seus anys aporta a l’equip veterania. És un gran organitzador amb un gran toc de baló i especialista en el llançament de lliures directes. Es va formar en la cantera de la UD Alzira i en la de l’Elx i l’Elx B de Tercera (2001-2003), a la temporada següent va passar a l’Elx de 2ª Divissió i, posteriorment, al Tomelloso de 3ª, al Santa Eulàlia, també de 3ª a la temporada següent, i, successivament, pel Dénia (3ª, 2005), UD Alzira (2005-2010) amb la qual logrà l’ascens a la 2ª B (2008-2009) i després per l’Alberic (Preferent, 2010-2011), UD Alzira on jugà la promoció a 2ª B (2011-2012), Cullera (2012-2015), UE Gandia, on jugà la promoció a Tercera (2015) de nou a l’Alzira (Tercera, 2017), i ja en Preferent al Tavernes, al Tous, al Canals i a la UD Carcaixent des de la temporada passada, on aspira, amb els seus companys, a complir els objectius d’ocupar els primers llocs de la taula de classificació.