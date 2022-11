El debate sobre las fiestas taurinas de Algemesí no está cerrado. Pese a la predisposición mostrada por el ayuntamiento y los representantes de la Comisión Taurina, organizadora de la feria de novilladas que se celebra a finales de septiembre, para consensuar un calendario lectivo que evite el absentismo provocado este año al anularse las vacaciones escolares, la polémica sigue abierta entre los defensores de las tradiciones festivas y quienes consideran que hay que superar una costumbre que maltrata a los animales. Més Compromís acaba, de hecho, de reverdecer la controversia al proponer que el ayuntamiento deje de subvencionar ese festejo. El grupo nacionalista incluso va más allá al plantear recortes en las ayudas municipales que reciben las Fallas, la Festa de la Mare de Déu y otros festejos locales.

Lo que sugiere Més Compromís, una heterogénea coalición de izquierdas enfrentada históricamente al gobierno municipal que lidera la socialista Marta Trenzano, es una impugnación en toda regla a la tradición festiva de Algemesí. Si se aceptaran sus enmiendas al presupuesto de 2023, la más perjudicada sería la Comisión Taurina, que dejaría de percibir los 57.5000 euros que cobra de subvención municipal, otros 18.500 destinados a los festejos y los 1.500 que también aporta el ayuntamiento para financiar el cartel anunciador. De 77.500 euros, pasaría a no recibir nada.

Pero Més Compromís no acaba ahí. También pide que la partida que incluye la subvención destinada la Festa de la Mare de Déu, dotada de 20.000 euros disminuya hasta quedarse solo en 5.000 pese a tratarse de un festejo declarado Patrimonio de la Humanidad. No menos significativo sería el recorte que sufriría la partida de «Fiestas populares y de calle», que pasaría de 40.000 a 25.000 euros, o la dedicada a actividades musicales, que pasaría de 20.000 euros a solo 5.000. La otra fiesta de referencia, las Fallas, también sufrirían una rebaja, aunque no de la misma magnitud, ya que de los 31.000 euros consignados se quedaría en 25.000.

Otras partidas, como las que incorporan ayudas a asociaciones juveniles se reducirían a la mitad. Y ¿qué propone Més Compromís a cambio de estos y otros recortes? Sus iniciativas son variadas, pero lo más significativo sería la puesta en marcha de la denominada Setmana Gran de Setembre, basada en conciertos musicales, para la que propone destinar 60.000 euros. Otros 35.000 euros se invertirían en la iluminación del Camí San Onofre hasta la autopista, 30.000 a rehabilitar un trinquete privado y otros 30.000 a la creación de una oficina de modernización e impulso del sector agrario.

Una semana de macroconciertos

