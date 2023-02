El Colectivo 8-M, integrado por diversos colectivos feministas y ciudadanos, ha declinado la invitación de la Concejalía de Deportes de Alzira para participar en la Carrera de la Dona 2023 «porque este año presenta la novedad de estar organizada de manera mixta, desmarcándose así de muchísimas ciudades». La plataforma considera que al permitir a los varones participar en la carrera, «se pierde el carácter reivindicativo». A su juicio, la «esencia de esta carrera simbólica tendría que ser visibilizar las mujeres, con sus aportaciones y exigencias de cambios sociales».

El concejal de Deportes, Fernando Pascual, lamentó ayer que el colectivo 8-M no alcanzara a comprender que se trata de una carrera solidaria, cuyos ingresos se destinarán a la Asociación de Afectados por la Fibromialgia (Adafir), por lo que se aceptó la propuesta de esta entidad para que la carrera fuera mixta con la única intención de que la recaudación fuera lo más alta posible.

La Carrera de la Dona se recuperó el año pasado y se mantuvo el carácter solidario que tenía. El movimiento feminista, en cambio, considera que la prueba deportiva no puede perder su carga reivindicativa. El Colectivo 8M está integrado por la Fundació Cepaim, Grup Dones EncuentraTe, Amnistia Internacional, Grup de Debat per la Igualtat ,Unió per les Pensions, la Fundació Manantial, El Norte Perdido y la Ribera en Bici.

La abogada Anna Oliver Borràs ofrecerá una charla sobre la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida popularmente como la ley del solo sí es sí) el viernes, 3 de marzo a las 18 horas, en el centro de Formación de Adultos Enric Valor. La manifestación del día 8 se iniciará a las 18.30 horas en la plaza Mayor, donde al finalizar se leerá un manifiesto.