Algemesí aumenta la recaudación taurina con dos cadafales sin pujas

La subasta de cadafales de la plaza de toros de Algemesí recaudó el pasado fin de semana algo más de 400.000 euros, cifra que pese a quedar muy lejos de los años de mayor abundancia representa un ligero aumento con respecto al pasado año. En esta ocasión, tan solo dos cadafales quedaron sin puja, aunque no quedarán vacíos.

«Estamos muy contentos, la gente ha respondido a la llamada de las fiestas y ha sido una de las subastas más multitudinarias de los últimos años», se congratulaba el presidente en funciones de la Comisión Taurina, Alberto Fernández tras la celebración de un acto que reunió a decenas de personas en la plaza Major de la ciudad. La subasta marca el presupuesto con el que contará el organismo para elaborar tanto el calendario de novilladas como el de las otras actividades festivas que se realizan durante la feria. A ello, se añade también el apoyo del ayuntamiento, la diputación y patrocinadores particulares.

El pasado año, la subasta se quedó por debajo de los 400.000 euros y cuatro espacios del peculiar coso taurino se quedaron sin puja. Aunque se podía interpretar como un signo de agotamiento, la propia comisión organizadora destacó tras los festejos la elevada participación en una fiesta «que sigue muy viva», destacaba Fernández. Este año se estima que la recaudación ha crecido alrededor de un 5 ó 6 %, «las cifras no son definitivas todavía», admitió. El montante, no obstante, ronda los 400.000 euros. Además, la comisión confía en dar salida a uno de los dos cadafales que no recibieron puja alguna, ya que una de las peñas taurinas de la ciudad se fue de la subasta con las manos vacías. El segundo quedaría a disposición de la organización para, como en otras ediciones, ofrecer los asientos tanto a autoridades invitadas como a la prensa acreditada. El lleno parece garantizado.

Esta noche, la Comisión Taurina había convocado una asamblea para designar a la junta directiva del presente ejercicio. Fernández se presentaba a la reelección. «Mi equipo de trabajo tiene ganas de continuar, al menos un año más. Aquí nos renovamos año a año y nos vemos con ilusión. Para nosotros, organizar la Setmana de Bous d’Algemesí supone un verdadero orgullo», manifestó al respecto. No ha trascendido la existencia de otras candidaturas que optasen a la elección de cargos.

Una feria a la altura «de las mejores de España»

La recaudación de la subasta de cadafales se antoja más que suficiente para garantizar el espectáculo. «El año pasado ya hicimos una feria a la altura de las más importantes de España, somos la segunda plaza más relevante de la Comunitat y, aunque todo encarece, con un poco de encaje de bolillos, lograremos hacer unas fiestas espectaculares», comentaba al respecto el presidente en funciones de la Comisión Taurina de Algemesí, Alberto Fernández.