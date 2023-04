«Era algo impensable, pero hemos logrado que el Castellonense sea uno de los equipos a batir»

El Castellonense femenino afronta las últimas cinco jornadas dependiendo de sí mismo para ser campeón de Primera Regional, algo que para su entrenador, Sergio Mesa Párraga (Vilafranca del Penedés, 1978), no ha sido esperado, pero tampoco una sorpresa dado que ha conseguido impregnar a la plantilla un modelo de juego y una mentalidad que le ha permitido ganar en solidez, mejorar los números pasados y liderar más del 50% de las jornadas disputadas –ahora se encuentra segundo pero tiene enfrentamientos directos que podrían darle de nuevo la primera posición-. Mesa atesora una larga experiencia tanto como jugador como en los banquillos. El técnico catalán formado en el F.C. Vilafranca, dio el salto al fútbol amateur logrando un ascenso a Tercera con un posterior fichaje por el Nàstic, que le llevó a sumar 197 partidos en la extinta Segunda B en clubes como el Burriana, Villajoyosa, Lorca, Alcoyano o Dénia. En otras categorías, vistió las elásticas de Reus, Olímpic o La Nucía. En los banquillos empezó como ayudante, tanto en masculino como femenino –en Mar Menor o Jávea- y en Llosa cogió el timón del juvenil como primer entrenador –consiguió un ascenso- para terminar dando el salto al Canalense y Olímpic B en categorías regionales. No fue hasta su paso por el F.B. Xàtiva cuando definitivamente, empujado por Sara Sierra –una jugadora que había tenido como entrenadora siendo coordinador del equipo setabense-, se hizo cargo del amateur femenino del club para, posteriormente, seguir su andadura en la UD Alzira en Autonómica durante dos temporadas antes de incorporarse al Castellonense junto a su ayudante David.

Por ese banquillo ha pasado mucha gente en las últimas campañas, pero la plantilla apenas ha sufrido modificaciones. ¿Qué vestuario se encontró?

Me encontré un vestuario muy fuerte, unido y con ganas de aprender, en el que muchas de las jugadoras llevan muchos años en el club y que nosotros hemos ampliado con gente nueva. En estos casos, el mayor problema que puede surgir es la adaptación. En los vestuarios femeninos todavía se tiene que asimilar que las plantillas cambian y no vincularse siempre por estar en grupos de amigas. Todo esto poco a poco va cambiando y se va normalizando , buscando otros objetivos que no se podrían conseguir de no hacer esos cambios.

Al inicio del curso no habló de objetivos pero sí de «hacer un buen trabajo» y de que el equipo tuviese una «identidad propia». ¿Lo ha conseguido?

Creo que sí se ha conseguido. Hemos trabajado muy bien y ellas han trabajado sin descanso y sufriendo mucho el cambio de mentalidad que le hemos dado y gracias a todo ello hemos sido uno de los rivales a batir esta temporada, algo impensable a principio de año, fruto del gran trabajo que hemos podido hacer tanto el cuerpo técnico como las jugadoras. Hemos conseguido ser un equipo sólido, teniendo claro como jugar y como competir.

Es posible que sea una de las ligas más competidas de los últimos años con hasta cinco equipos luchando por el liderato final. ¿Cómo ha visto el campeonato hasta el momento?

Está siendo un año muy competido con varios equipos que tienen la posibilidad de ascenso a final de temporada a diferencia de otros años en que había uno o dos rivales por encima del resto. A día de hoy, cualquiera, tanto Castellonense, E-1, Manises, Racing (Xàtiva), incluso Miramar, sin olvidarnos del líder del grupo, el Valencia D, puede pasar a ocupar esa preciada plaza para el ascenso a falta de cinco partidos y habrá sorpresas como durante toda la temporada.

Ha sido líder el 50% de las jornadas disputadas y desde fuera se les ha visto como el rival a batir durante. ¿Esperaba estar tan arriba a estas alturas?

Sinceramente, no. El poder estar ahí arriba ha sido a base de muchísimo trabajo y viendo como poco a poco iban saliendo las cosas cada día mucho mejor. El objetivo era mejorar los números del año pasado, pero estando en esta situación evidentemente no vamos a renunciar absolutamente a nada y pelearemos por defender lo que a base de trabajo hemos podido conseguir hasta hoy.

Desde fuera hay una corriente que asegura que el club no quiere ascender. ¿Qué hay de cierto?

Yo no tengo noticia de eso. Lo único que puedo decir es que, por parte del presidente, si se consiguiera ese ascenso, que sinceramente va a ser muy muy difícil, tendremos la tranquilidad de que el club apueste para intentar competir lo mejor posible en esa categoría y que no renunciará para nada a eso. Si luego hay gente que piensa lo contrario lo respetaré, pero no lo compartiré para nada, porque en el fútbol hay pocos momentos bonitos y cuando los tienes hay que aprovecharlos al máximo.

Parece que se avecinan cambios para la próxima temporada en diferentes banquillos. ¿Seguirá Sergio Mesa en el Castellonense?

Cambios siempre ha habido y seguirá habiendo. Personalmente estoy contento con el club este año, pero siempre digo lo mismo, una vez acabe la temporada será el momento de sentarse y valorarlo todo. Sin ir más lejos, el año pasado íbamos a continuar en Alzira y al final no pudo ser y de la misma manera pasa que a lo mejor no tienes idea de seguir y finalmente se sigue, por lo tanto, lo importante es que estamos contentos en el club y a partir de ahí cuando la temporada finalice será el momento de valorarlo todo tanto por nuestra parte como por parte del club.