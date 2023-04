«Hemos tenido mucha suerte». «Dentro de lo malo, ha sido lo mínimo». Las reflexiones corresponden al actual presidente de la agrupación de Voluntarios contra Incendios Forestales de Alzira (Vacif), Josep Blanquer, en el primer caso, y a uno de los fundadores del colectivo que, con más de 30 años de experiencia en trabajos de extinción, confiesa que al llegar el viernes a la Casella y ver el rápido avance de las llamas en dirección a la Murta «me temblaban las piernas». «Pensaba que se perdía todo, con el aire que hacía, si llega a pasar a la Murta, se quema la Murta, Sant Sofí (Llaurí), la Casella hasta el Pla de Barber, se iba todo», relata Salva Iñigo, que no duda en señalar que la acción de los dos aviones Foca desplazados por el Ministerio para la Transición Ecológica «hicieron un trabajo extraordinario, no solo bueno» para frenar esa tarde las llamas en la cresta de la sierra que divide los dos valles. «Para los creyentes y los que no, se nos ha aparecido la Virgen. Si los aviones no hubieran mojado todo aquello se hubiera propagado más», resume.

El riesgo de que el fuego pasara a la Murta y arrasara el valle, de gran valor ambiental y sentimental para los alzireños, se valoró incluso en elPuesto de Mando Avanzado, relata Josep Blanquer. «El viento de poniente era el viernes lo más peligroso, si no se cogía pronto se iba a la Murta seguro y hubiera volado totalmente. Hubo una actuación muy rápida y una coordinación muy buena. Si no se llega a actuar como se hizo se hubiera descontrolado», incide el presidente del Vacif. «Desde que corona existe una zona en la que el incendio ha dado un mordisco a la ladera de la Murta, pero bajó más» Ocho medios aéreos de la Generalitat, el helicóptero de Consorcio de Bomberos y los dos aviones del ministerio, junto al trabajo por tierra de un centenar de personas entre bomberos, bomberos forestales, brigadas y voluntarios, lograron frenar un incendio que se inició minutos después de las cinco de la tarde al lado de la carretera de la Casella y que en muy poco tiempo alcanzó la cresta de la montaña. El complicado acceso hacía más necesaria que nunca la intervención de los medios aéreos. Salva Iñigo, perfecto conocedor de estas montañas, condujo tanto el viernes como el sábado a diferentes brigadas forestales por las sendas para acercarlas a puntos desde los que pudieran combatir el incendio. «La ventaja en la Solana de la Casella es que hay mucha piedra y si bien hay momentos de mucha llama, también existen esos huecos que te ayudan a controlar», explica, mientras señala que le ha resultado curioso que en la ladera de la Murta el fuego quemaba la parte baja sin llegar a prender las copas de los árboles. «Desde que corona existe una zona en la que el incendio ha dado un mordisco importante a la Murta, pero el fuego ha bajado bastante más hacia abajo», coinciden en señalar tanto Iñigo como Blanquer. Salva Iñigo, presidente de la asociación medioambiental Murta-Casella y del consejo asesor del paraje, emplazó al ayuntamiento a aprobar de una vez el Plan de Usos del paraje, que quedó definido en 2019 tras un largo debate y «su contenido se está aplicando», aunque no se ha aprobado por la diferencia de criterio en los grupos de la coalición del gobierno. «Es clave para gestionar la Murta lo mejor posible». El Ayuntamiento de Alzira reabrió ayer el paraje de la Murta después de que sobre las 21,30 horas del domingo los servicios de extinción dieran por controlado el incendio, pero mantenía cerrado el acceso a la Casella, y únicamente se permitía el acceso a los vecinos ya que los bomberos y las brigadas forestales continuaban trabajando en la zona con labores de refresco ya que el incendio no se ha declarado extinguido. Pascual Fandos Alzira