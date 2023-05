Lejos de la política mediática y polarizada hay un hueco para otra más humilde, que huye de la rivalidad, las descalificaciones y el odio irracional para alcanzar la concordia porque entiende que fruto del acuerdo y el entendimiento se logran los mayores avances. Es esta forma de pensar la que ha propiciado lo que, para el gran público, puede suponer un movimiento antinatural. Aunque sus protagonistas lo consideran lógico. Nuria Fernández, concejala del PSPV en el Ayuntamiento de Sellent, se ha presentado a las próximas elecciones municipales bajo el paraguas del PP, que ostenta la alcaldía en estos momentos.

Los comicios del año 2019 dejaron en el consistorio un reparto favorable para los populares, con cuatro concejales frente a los tres que obtuvieron los socialistas. Raquel Sancho asumió la alcaldía de un pueblo de menos de cuatrocientos habitantes y, lejos de lo que cabría esperar por su mayoría absoluta, recibió con los brazos abiertos las propuestas de sus teóricas rivales.

Aunque en realidad, nunca lo fueron. «Yo jamás he pensado que estaba en la oposición. Raquel quería saber siempre nuestra opinión. Vivimos en una sociedad en la que nadie escucha y ella lo hace. Ninguna de las tres concejalas del PSPV hemos tenido la sensación de estar en la oposición», apunta Fernández. Sancho, por su parte, incide en dicha unión: «Cuando gobiernas, lo haces para todos. Nuestros vecinos eligieron, con sus votos, a siete personas para que trabajaran para mejorar el pueblo, cuatro éramos del PP y tres del PSPV, pero por encima de todo formamos un equipo que, codo con codo, ha tratado de sacar el máximo partido a los pocos recursos que tiene un pueblo como Sellent. Todos tenemos nuestras opiniones, pero lo mejor que hemos hecho ha sido trabajar desde la unión».

Cuestión de tamaño

La alcaldesa, que se postula para un nuevo mandato, destaca que ha sido una legislatura que, pese a estar marcada por la pandemia, ha sido más placentera que en otros ayuntamientos por esta misma cuestión: «Si en unos años como estos nos hubiésemos estado peleando constantemente, el pueblo se habría estancado. Las discusiones no suman, restan. Y los siete hemos intentado sumar al máximo. Este movimiento ha sido, por tanto, muy natural».

Fernández se mudó desde València a Sellent hace varios años. Le ofrecieron formar parte del proyecto del PSPV y se unió a él como independiente. Y ahora hace lo propio con el del PP. Todo es cuestión de tamaño. «En la gran ciudad, la política no es como en los pueblos. Aquí la gente trabaja por amor al arte, no hay sueldos de por medio, te dedicas al 100 % a hacer lo mejor por tu pueblo. El municipalismo es esto, las personas están por encima de cualquier sigla y yo no conozco a nadie que se desviva tanto por Sellent como lo hace Raquel», comenta. A ello, añade: «Es la mejor embajadora que puede tener Sellent, dedica las 24 horas a su pueblo y sus vecinos. En las elecciones autonómicas o generales ya votaré a quien quiera, pero aquí, mi proyecto es este, si Raquel creara el partido del jabalí cojo me iría a trabajar allí con ella».