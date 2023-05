La candidatura con la que el PP concurre a las municipales en Almussafes incluye en el cuarto puesto a la diputada tránsfuga de Ciudadanos, Asunción Sanchis Morera. Natural de Xàbia y sin ninguna vinculación con Almussafes, ocupó el número 8 en la candidatura de Ciudadanos a les Corts Valencianes por la provincia de València en 2019.

La renuncia de Toni Cantó provocó que entrara como diputada en marzo de 2021. Sin embargo, dos meses después, Suni Sanchis Morera decidió dejar Ciudadanos pero no entregar su acta de diputada, por lo que pasó al grupo de no adscritos. Desde entonces se lleva especulando con una posible incorporación a las listas del Partido Popular, cosa que se ha producido en Almussafes, donde ocupa el número 4, pese a no tener ninguna vinculación con el municipio.

La persona que ocupa el puesto 13 de su la candidatura del PP, Josefa Amparo Arroyo Serrano, ocupó en 2019 el número 5 de la candidatura de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Moncada y tampoco tiene ninguna vinculación con Almussafes.