Los colegios de abogados de Alzira y Sueca han convocado a los profesionales a sendas concentraciones este miércoles para denunciar el colapso que viven los juzgados y reclamar soluciones ante retrasos que consideran «inadmisibles».

La huelga que protagonizan los funcionarios de la Administración de Justicia desde el pasado 17 de abril ha acabado por agotar la paciencia de los profesionales y ha llevado al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a convocar estas movilizaciones por todo el territorio nacional, aunque el decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, evita poner el foco en esta protesta laboral y alerta de que, al menos en el caso de la capital de la Ribera Alta, a un problema estructural derivado de una saturación de agendas hay que añadir el atasco que provocó la pandemia y, ya este año, primero la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -los antiguos secretarios judiciales- a la que ha seguido la del resto de funcionarios. Ferrer denuncia que en los juzgados de Alzira se están realizando señalamientos para el mes de octubre de 2024.

«Estamos en una situación límite. Cuando le explicas a la gente que su juicio no se va a celebrar hasta octubre del año que viene no lo entiende porque está fuera de toda lógica», advierte el decano del Colegio de Abogados de Alzira, que considera que para superar la actual situación de colapso hace falta un pacto de Estado sobre la justicia. «Todo el mundo tiene derecho a la huelga pero, una vez se acaba, se tienen que asignar medios para que los procedimiento salgan, no se puede trabajar como si no hubiera pasado nada», incide Agustín Ferrer, que reclama que ese pacto de Estado contemple una modernización de la justicia, además de un plan de choque que, apunta, debe impulsar la Conselleria de Justicia que es la que tiene las competencias en materia de personal.

"Incertidumbre"

El decano del Colegio de Abogados de Sueca, Jesús Muñoz, denuncia por su parte la «incertidumbre» que genera la actual huelga en el trabajo diario de abogados y procuradores. «En esta huelga todo es muy raro, es como una guerra de guerrillas, porque hay juzgados en que apenas se nota mientras que en otros sí. Igual vas a una vista y te encuentras con que se ha suspendido y al día siguiente sí celebran. El caos es generalizado, puede funcionar un poco mejor o peor, pero vivimos en una incertidumbre que de ninguna forma se podía esperar», incide Muñoz, mientras admite que la situación en Sueca no es tan grave como en Alzira ya que la huelga de secretarios no tuvo la misma incidencia.

El Colegio de Abogados de Sueca ha llamado a los profesionales a acudir con toga para dar una mayor solemnidad a la concentración que tendrá lugar este miércoles a las 12 del mediodía a las puertas de la sede principal de los juzgados de Sueca, en la Placeta del Convent. En el caso de Alzira, la concentración tendrá lugar en el decanato de las oficinas del colegio. En ambos casos se leerá un manifiesto que reclamará «la reactivación inmediata del servicio público de justicia, soluciones racionales, respeto para los profesionales y, sobre todo, la no vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos».