Cristian Morillo López, un vecino y peletero de Benifaió, se ha hecho un hueco entre los finalistas de los Premios de Artesanía de la Comunidad Valenciana 2023. Morillo opta a la categoría del Premio Vanguardia con la confección realizada por él mismo de manera artesanal a través de su empresa de unos zapatos llamados «De fallerio». Este calzado, que ha ganado gran popularidad, combina la tradición zapatera con la innovación para ofrecer un producto que destaca por su comodidad.

Morillo es conocedor de la fiesta, ha sido fallero durante años y es consciente de los tremendos dolores de pies que genera tanta actividad. «Todos hemos tenido esa necesidad de quitarnos zapatos o tacones tras muchas horas con ellos puestos. Así que pensé que sería una buena opción confeccionar un calzado que no quieras quitar cuando estás de fiesta ya es tan cómo como una zapatilla deportiva», explica a Levante-EMV.

Y así lo hizo. Se trata de un zapato que mezcla las telas falleras con piel y yute. «Es algo diferente, combina vanguardia y tradición. Y además es muy personalizable, ya que se pueden utilizar distintos tipos de piel, algunas de ellas exóticas, de gran calidad. Y cada cliente puede ponerle los mismos patrones y diseños que utiliza en sus trajes o chalecos», comenta el artesano peletero. Aunque también reconoce que incluso fuera del colectivo festivo, cada vez son más las personas que se interesan por este calzado: «También me he encontrado con gente que no es fallera, pero me ha pedido un par porque le gusta llevarlo, incluso, con ropa más formal», añade al respecto.

Resurgir de la profesión

Morillo se presentó al certamen que convoca el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana desde hace diez años ‘in extremis’. «Al principio no tenía muy claro que fuera a hacerlo. Me pilló en una época de mucho trabajo. Viajo mucho a ferias de productos artesanales y al volver de una de ellas, me decidió. Llegué un viernes, me puse a trabajar en el diseño y la confección todo el fin de semana y el lunes se terminaba el plazo», expone.

Su calzado gustó y se encuentra entre las nueve obras seleccionadas para competir por el premio autonómico en la categoría de Vanguardia. «Para mí, esto ya es un premio», reconoce. De igual modo, reivindica augura el pronto resurgir de los trabajos más artesanales: «Es cierto que ahora no pasamos por un buen momento, pero nos llegará la hora pronto. El nuestro es un modelo más sostenible, ya que ofrece productos de alta calidad y durabilidad, no de esos que tiras al año de uso», concluye Morillo.